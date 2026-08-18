Llega este 19 de agosto a Aldi la crepera eléctrica más barata y práctica: está disponible por 12,99 euros

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Las claves Generado con IA Aldi lanza el 19 de agosto una crepera eléctrica por solo 12,99 euros, ideal para preparar crepes en casa de manera fácil y económica. La crepera tiene una potencia de 600 W y una superficie de cocción de 20 cm de diámetro, perfecta para crepes individuales. Incluye revestimiento antiadherente, lo que facilita dar la vuelta a las crepes y simplifica la limpieza posterior. Se pueden preparar tanto crepes dulces como saladas, adaptándose a desayunos, meriendas o cenas informales.

Hay desayunos que tienen algo de plan especial aunque no requieran una gran receta. Basta con mezclar unos pocos ingredientes, poner algo dulce o salado sobre la mesa y dejar que cada uno prepare su combinación favorita.

Las crepes encajan precisamente en ese tipo de planes: son fáciles de adaptar, gustan a todo el mundo y permiten convertir una comida cotidiana en algo diferente. Para quienes quieren prepararlas en casa sin pelearse con una sartén, Aldi recupera ahora un pequeño electrodoméstico pensado específicamente para esta tarea.

La cadena de supermercados pone a la venta a partir del 19 de agosto una crepera eléctrica por 12,99 euros, una propuesta que busca facilitar la preparación de crepes en casa sin necesidad de realizar un gran desembolso.

Crepera eléctrica. Aldi.

El aparato cuenta con una potencia de 600 W y una superficie de cocción de 20 centímetros de diámetro, unas dimensiones pensadas para preparar crepes individuales.

La placa incorpora, además, un revestimiento antiadherente, una característica especialmente útil en este tipo de elaboraciones porque ayuda a evitar que la masa se quede pegada y facilita tanto la vuelta como la limpieza posterior.

Su funcionamiento es sencillo: al tratarse de una crepera eléctrica, no es necesario utilizar una sartén sobre la placa de cocina.

Basta con conectar el aparato a la corriente y preparar la masa siguiendo las indicaciones de la receta elegida. La superficie de cocción permite extenderla directamente y cocinar cada crepe hasta conseguir el punto deseado.

Crepera eléctrica. Aldi.

Además, las posibilidades no se limitan a las típicas crepes dulces con chocolate, azúcar o fruta. La misma superficie puede utilizarse para preparar versiones saladas con queso, verduras, jamón u otros ingredientes, por lo que puede tener cabida tanto en desayunos y meriendas como en comidas o cenas informales.

Uno de los principales atractivos de esta propuesta de Aldi es, en cualquier caso, su precio. La crepera eléctrica cuesta 12,99 euros, por lo que se sitúa como una alternativa económica, a la vez que práctica.

La crepera estará disponible en las tiendas Aldi desde el 19 de agosto, aunque, como ocurre con otros productos de bazar de la cadena, su disponibilidad puede estar condicionada a las existencias de cada establecimiento.

Por eso, quienes estén interesados en comprarla deben tener en cuenta que se trata de una oferta limitada a unidades disponibles.