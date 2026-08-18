Jysk vende el mueble aparador con dos puertas más especial de la temporada: cuesta 139 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Jysk lanza el aparador Dyvig, un mueble con dos puertas correderas de persiana, por 139 euros. El diseño nórdico y el acabado en color arena del aparador lo hacen fácil de combinar con distintos estilos decorativos. Gracias a sus puertas correderas y dimensiones compactas, es ideal para espacios pequeños o zonas de paso. Incluye un estante interior, soporta hasta 20 kg y puede usarse en salón, recibidor, dormitorio o zona de trabajo.

Dar el toque personal a una casa no siempre pasa por dejarse el sueldo del mes o llenar las habitaciones de muebles y objetos caros.

A veces, basta con escoger bien los muebles. Una pieza con un diseño diferente, un color que rompa con el resto de la estancia o un mueble auxiliar bien elegido puede transformar cualquier espacio.

Pero la estética no tiene por qué estar reñida con la funcionalidad, especialmente en viviendas donde los metros cuadrados son limitados. Los aparadores son una de esas piezas que permiten conseguirlo, ya que pueden utilizarse para almacenar vajilla, menaje, textiles o diferentes objetos de uso cotidiano.

Aparador Dyvig. Jysk.

Jysk cuenta entre sus propuestas con el aparador Dyvig, una pieza disponible por solo 139 euros que destaca por su acabado en color arena y sus dos puertas correderas de persiana.

Su diseño combina una estética de inspiración nórdica con una estructura pensada para aprovechar el espacio de almacenamiento sin recurrir a un mueble especialmente voluminoso.

Uno de los elementos más característicos del aparador son sus puertas de persiana.

A diferencia de los modelos tradicionales con puertas abatibles, estas se desplazan lateralmente, por lo que no es necesario dejar espacio libre delante del mueble para abrirlas. Es una característica que puede resultar especialmente práctica en estancias pequeñas o en zonas de paso.

Aparador Dyvig. Jysk.

El aparador mide 100 centímetros de ancho, 80 centímetros de alto y 40 centímetros de profundidad. Por sus dimensiones, puede colocarse en diferentes espacios de la vivienda, más allá del comedor para el que está catalogado por Jysk.

Además, puede utilizarse como mueble auxiliar en el salón, como espacio de almacenaje en un recibidor o incluso para organizar objetos en un dormitorio o una zona de trabajo.

En su interior incorpora un estante que divide el espacio en dos niveles y facilita la organización de los objetos. La carga máxima indicada por el fabricante es de 20 kilos, un dato que conviene tener presente a la hora de distribuir el contenido y evitar sobrecargar el mueble.

El acabado en color arena es otro de los aspectos que contribuyen a su carácter decorativo.

Se trata de una tonalidad neutra que puede combinarse con maderas, blancos, tonos tierra o colores más intensos, por lo que permite incorporarlo a diferentes estilos de decoración. Las patas metálicas, por su parte, elevan el mueble del suelo y aportan un contraste con el resto de materiales.