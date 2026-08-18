Acaba de llegar a Lefties Home la vajilla Duralex más mítica y especial: pack de platos hondos, llanos y vasos

Las claves

Las claves Generado con IA Lefties Home ha lanzado una colección de vajilla Duralex en color ámbar, recuperando el estilo retro que marcó muchas cocinas españolas. La colección incluye packs de platos hondos, platos llanos y vasos de vidrio, todos con el clásico diseño resistente y práctico de Duralex. El tono ámbar aporta una estética cálida y vintage, fácilmente combinable con materiales naturales como madera o lino. La selección permite ampliar la vajilla con otras piezas como platos de postre, ensaladeras y vasos de mayor capacidad.

Durante años, las vajillas Duralex han estado presentes en las cocinas de las abuelas. Sus vasos gruesos, sus platos de vidrio y ese diseño reconocible formaban parte de la vajilla de diario de muchas casas españolas.

Ahora, varias décadas después, aquello que parecía una elección puramente práctica vuelve a convertirse en una tendencia decorativa. La estética retro ha regresado a las mesas y Duralex recupera protagonismo, esta vez con propuestas en tonos como el ámbar que ayudan a dar con ese aire clásico.

Lefties se suma a esta tendencia con una selección de piezas Duralex de vidrio en color ámbar que permite montar una mesa elegante y clásica sin renunciar a la esencia de la marca.

Vajilla Duralex. Lefties Home.

Entre ellas se encuentran platos hondos, platos llanos y vasos, todos pensados para el uso cotidiano y con ese característico aspecto vintage que convierte una vajilla funcional en un elemento más de la decoración.

Una de las piezas es el plato hondo Duralex, que se vende en un pack de cuatro unidades. Su formato está pensado para servir sopas, cremas, pastas, arroces y otros platos que requieren mayor profundidad.

El acabado ámbar aporta una tonalidad cálida a la mesa y se aleja de las tradicionales vajillas blancas, aunque mantiene un diseño sencillo que resulta fácil de combinar.

La colección también incluye un pack de cuatro platos llanos Duralex de vidrio color ámbar de 23 centímetros de diámetro. Por sus dimensiones, son adecuados para servir los platos principales del día a día.

Vajilla Duralex. Lefties Home.

A ellos se suman los vasos Duralex, disponibles en un pack de seis unidades y con una capacidad de 250 mililitros.

El color ámbar es precisamente el elemento que actualiza esta vajilla clásica. Frente al tradicional vidrio transparente, introduce una tonalidad cálida que funciona especialmente bien con materiales naturales como la madera, el lino o la cerámica.

También es posible crear una mesa con inspiración vintage sin que el resultado parezca anticuado.

Además, la selección de Lefties permite construir el conjunto poco a poco. Al pack de cuatro platos llanos de 23 centímetros, el pack de cuatro platos hondos y los seis vasos de 250 mililitros se pueden añadir otras piezas de la colección Duralex en color ámbar, como platos de postre, ensaladeras y vasos de mayor capacidad.