Llega a Lidl el aire acondicionado portátil más barato del verano: está disponible por 44,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Lidl lanza el lunes 20 de julio un enfriador de aire portátil Tronic por solo 44,99 €. El dispositivo utiliza un sistema de refrigeración por evaporación, que humidifica el aire para reducir la temperatura sin usar gas refrigerante. Con solo 65 vatios de potencia, es una opción de bajo consumo para refrescar habitaciones pequeñas y medianas. Incluye tres velocidades, modos de funcionamiento (normal, natural y nocturno), temporizador, oscilación automática y acumuladores de frío reutilizables.

Las altas temperaturas y las olas de calor ya no son una excepción en estas fechas. Con los termómetros superando con frecuencia los 35 grados en buena parte de España, cada vez son más los hogares que buscan soluciones eficaces para combatir el calor.

En este contexto, Lidl ha puesto a la venta un enfriador de aire portátil de la marca Tronic que se presenta como una alternativa económica, práctica y de bajo consumo para refrescar las estancias durante el verano.

Este dispositivo funciona mediante un sistema de refrigeración por evaporación, una tecnología diferente a la de los aparatos de aire acondicionado tradicionales.

Aire acondicionado. Lidl.

En lugar de utilizar un compresor y gas refrigerante, el enfriador hace pasar el aire a través de un filtro humedecido con agua, reduciendo así la temperatura del flujo de aire antes de expulsarlo al exterior.

El resultado es una sensación de frescor superior a la de un ventilador convencional, especialmente cuando se utiliza con agua fría o con los acumuladores de frío incluidos de serie.

Uno de los principales atractivos de este modelo es su reducido consumo energético. Con una potencia de tan solo 65 vatios, permite mantener una estancia más agradable durante las horas de más calor sin disparar la factura de la luz.

Esto lo convierte en una opción interesante para quienes buscan una solución de apoyo durante el verano o desean refrescar habitaciones pequeñas y medianas de forma puntual.

Aire acondicionado. Lidl.

El enfriador de aire portátil Tronic dispone de tres velocidades de ventilación para adaptar la intensidad del flujo de aire a las necesidades de cada momento. Además, incorpora tres modos de funcionamiento: normal, natural y nocturno.

El modo natural alterna automáticamente distintas velocidades para simular el comportamiento del viento, mientras que el modo nocturno reduce progresivamente la intensidad para favorecer el descanso durante las horas de sueño.

Entre sus funciones también destaca la oscilación automática, que distribuye el aire de manera uniforme por toda la estancia, evitando que el flujo permanezca fijo en un único punto.

A ello se suma un temporizador que permite programar el apagado automático del aparato, una característica especialmente útil para utilizarlo durante la noche o cuando se desea controlar el tiempo de funcionamiento.

El equipo incorpora un depósito de agua extraíble con indicador del nivel de llenado, facilitando tanto el rellenado como el mantenimiento.

Además, incluye dos acumuladores de frío reutilizables que pueden enfriarse previamente en el congelador para intensificar el efecto refrigerante durante las primeras horas de uso.

También cuenta con un filtro de aire desmontable y fácil de limpiar, contribuyendo a mantener un funcionamiento eficiente con el paso del tiempo.