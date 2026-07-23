Lidl lanza el robot aspirador y fregona más económico del verano: está disponible con un 50% menos

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Las claves Generado con IA Lidl lanza el robot aspirador y fregona Eufy X10 Pro Omni con un descuento del 50%, quedando en 399,99 euros. El robot combina aspirado, fregado y estación automática que vacía el polvo, lava y seca las mopas y rellena el depósito de agua. Incluye mapeo inteligente por láser, cámaras, LED y sistema MopMaster 2.0 para eliminar manchas y sortear obstáculos. Se controla por app móvil, permite programar horarios y ajustar limpieza, y sus depósitos permiten espaciar el mantenimiento.

Pocas tareas generan tanto consenso como limpiar la casa: casi nadie disfruta pasando la aspiradora, fregando el suelo o vaciando el depósito del polvo después de una larga jornada de trabajo.

Precisamente, con el ritmo de vida actual, cada vez son más quienes buscan electrodomésticos capaces de asumir parte de esas tareas cotidianas de forma autónoma. De hecho, los robots aspiradores se han convertido en uno de los dispositivos más demandados para el hogar.

Lidl ha incorporado a su catálogo el Eufy Robot Aspirador y Fregador X10 Pro Omni, un modelo de gama alta que destaca por combinar aspirado, fregado y una estación automática que se encarga de buena parte del mantenimiento del equipo.

Eufy Robot aspirador y fregador. Lidl.

El principal atractivo del robot es que no solo aspira y friega al mismo tiempo, sino que también regresa automáticamente a su estación para vaciar el depósito de polvo, lavar las mopas, secarlas con aire y rellenar el depósito de agua limpia antes de continuar con la limpieza.

En el apartado técnico, el X10 Pro Omni incorpora una potencia de succión de hasta 8.000 Pa, suficiente para recoger polvo fino, migas, pelo de mascotas o suciedad incrustada tanto en suelos duros como en alfombras. Además, adapta automáticamente la potencia cuando detecta este tipo de superficies para mejorar la limpieza.

Otro de sus puntos fuertes es el sistema de fregado MopMaster 2.0, que utiliza dos mopas giratorias capaces de ejercer presión sobre el suelo para eliminar manchas más resistentes que un fregado convencional. Cuando detecta una alfombra, las mopas se elevan automáticamente para evitar mojar el tejido.

La navegación corre a cargo de un sistema de mapeo inteligente mediante láser, complementado con cámaras e iluminación LED para reconocer y esquivar obstáculos habituales del hogar, como cables, zapatillas o juguetes, optimizando así cada recorrido y evitando interrupciones durante la limpieza.

Eufy Robot aspirador y fregador. Lidl.

Eso no es todo, el robot puede controlarse desde la aplicación móvil de Eufy, donde es posible crear mapas de la vivienda, seleccionar habitaciones concretas, establecer zonas restringidas, programar horarios de limpieza o ajustar la potencia de aspirado y el nivel de fregado.

En cuanto a la estación, dispone de una bolsa para el polvo de 2,5 litros, un depósito de 3 litros para agua limpia y otro de 2,7 litros para agua sucia, lo que permite espaciar notablemente las tareas de mantenimiento.

Además, con unas dimensiones aproximadas de 35,3 × 32,7 × 11,35 centímetros para el robot, está preparado para acceder bajo buena parte del mobiliario, mientras que la estación requiere un espacio algo mayor para alojar los depósitos y permitir su extracción.

Pero falta lo mejor de todo: su precio. Actualmente, Lidl vende el robot aspirador con un descuento del 50% sobre su precio original, situándose en los 399,99 euros.