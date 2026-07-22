Zara Home vende el mueble almacenaje más elegante y barato: está disponible por solo 89,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Zara Home lanza un mueble de almacenaje elegante y funcional por 89,99 euros, ideal para espacios reducidos. El mueble está fabricado en hierro lacado blanco y MDF, con cinco baldas abiertas en tonos beige y marrón. Sus dimensiones compactas (106,5x30,5x23 cm) permiten instalarlo en baños, cocinas, recibidores o dormitorios. El diseño vertical y abierto facilita la organización y acceso a objetos, integrándose en estilos nórdicos y minimalistas.

Encontrar un mueble que ocupe poco espacio, resulte funcional y además tenga un diseño capaz de integrarse en cualquier estancia no siempre es fácil.

Sin embargo, Zara Home ha incorporado a su catálogo una de esas piezas que responden a una necesidad cada vez más común en los hogares: ganar capacidad de almacenaje sin renunciar a la estética.

La firma de decoración de Inditex ha lanzado un mueble de almacenaje por menos de 90 euros, con cinco baldas que destaca por su formato estrecho y vertical, una solución pensada para aprovechar esos rincones donde un mueble convencional no tendría cabida.

Mueble almacenaje. Zara Home.

Lo primero que llama la atención es su diseño. La estructura está fabricada en hierro lacado en color blanco roto, un acabado de inspiración nórdica que aporta luminosidad y combina fácilmente con decoraciones contemporáneas, minimalistas o de estilo natural.

Las cinco baldas presentan un acabado en tonos beige y marrón, creando un contraste cálido que suaviza el aspecto industrial del metal.

En cuanto a los materiales, Zara Home especifica que la estructura principal está realizada en hierro (100%).

Por su parte, las baldas están fabricadas en tablero de fibra de madera de densidad media (MDF), un material ampliamente utilizado en mobiliario doméstico por su estabilidad, resistencia y facilidad de mantenimiento.

Uno de sus principales atractivos son sus dimensiones compactas. El mueble mide 106,5 centímetros de alto, 30,5 centímetros de ancho y 23 centímetros de fondo, unas medidas que permiten instalarlo en espacios reducidos sin dificultar el paso.

Gracias a su escasa profundidad, resulta especialmente útil para baños pequeños, cocinas estrechas, recibidores, dormitorios o incluso como estantería auxiliar junto a un escritorio.

Mueble almacenaje. Zara Home.

Su distribución en cinco baldas abiertas facilita mantener los objetos siempre visibles y al alcance de la mano. En el baño puede utilizarse para organizar toallas, productos de higiene o cestas de almacenaje; en la cocina resulta práctico para colocar especias, vajilla o pequeños electrodomésticos.

En el salón, por su parte, puede convertirse en una estantería para libros, plantas, velas o elementos decorativos. Además, su diseño abierto evita que el mueble recargue visualmente la estancia.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el mueble requiere montaje, para lo que Zara Home proporciona las correspondientes instrucciones de ensamblaje.

No obstante, al tratarse de un mueble auxiliar de formato vertical, su instalación es sencilla y está pensada para adaptarse rápidamente a cualquier estancia del hogar.