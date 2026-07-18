Lidl vende a partir del 20 de julio el exprimidor de zumo más barato del verano: está disponible por solo 7,99 €

Las claves

Las claves Generado con IA Lidl lanza el 20 de julio un exprimidor eléctrico SilverCrest por solo 7,99 euros, ideal para preparar zumos de cítricos. El exprimidor cuenta con motor de 25 W, sistema de giro en ambos sentidos y dos conos intercambiables para diferentes tamaños de fruta. Incluye tamiz regulable para controlar la cantidad de pulpa, recipiente de 600 ml y piezas desmontables aptas para lavavajillas. El aparato dispone de recogecables y la oferta es válida hasta agotar existencias.

Tomar un zumo recién exprimido, sin apenas mover un dedo y sin tener que dejarse el sueldo del mes en el intento, es un pequeño lujo que, hasta hace poco, no estaba al alcance de cualquiera.

Sin embargo, Lidl ha querido convertirse en el aliado de quienes no renuncian a un buen zumo natural, pero tampoco quieren gastar de más.

La cadena de supermercados pondrá a la venta a partir del 20 de julio el exprimidor eléctrico SilverCrest de 25 W, un pequeño electrodoméstico pensado para facilitar la preparación de zumos de naranja, limón, pomelo y otros cítricos por solo 7,99 euros.

Exprimidor eléctrico 25 W. Lidl.

Este modelo incorpora un motor de 25 vatios y un sistema de giro en ambos sentidos que permite aprovechar mejor la fruta y obtener una mayor cantidad de zumo.

Además, incluye dos conos de prensado intercambiables para adaptarse a diferentes tamaños de cítricos, desde limones hasta pomelos.

Otro de sus puntos fuertes es el tamiz regulable, que permite elegir la cantidad de pulpa que se desea en el zumo y, al mismo tiempo, retiene las pepitas para conseguir un resultado más limpio.

El recipiente extraíble tiene una capacidad aproximada de 600 mililitros, suficiente para preparar varias raciones de una sola vez, mientras que el motor se activa y se detiene automáticamente al ejercer presión sobre el cono, simplificando su manejo.

Exprimidor eléctrico 25 W. Lidl.

Pero falta lo mejor de todo, y es que las piezas desmontables pueden lavarse en el lavavajillas y, además, el aparato dispone de un práctico recogecables para facilitar su almacenamiento.

Otro de los aspectos que llaman la atención es su precio. Actualmente, Lidl ofrece este exprimidor por solo 7,99 euros tras un descuento del 11%, un coste muy ajustado teniendo en cuenta las prestaciones que ofrece.

Eso sí, hay que tener en cuenta que, como viene siendo habitual en las promociones de la superficie, solo estarán disponibles hasta agotar existencias.