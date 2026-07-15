Acaba de llegar a Conforama el sofá cama de 3 plazas más barato y elegante del verano: está disponible por 159 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Conforama lanza el sofá cama Bowy de 3 plazas por solo 159 euros, destacando por su diseño elegante y precio asequible. El sofá cama está disponible en tres colores (gris, azul y amarillo), adaptándose a distintos estilos decorativos. Ofrece doble funcionalidad, sirviendo como asiento para tres personas y transformándose fácilmente en cama auxiliar. Sus dimensiones compactas y estructura resistente lo hacen ideal para apartamentos, estudios y espacios reducidos.

Amueblar una vivienda ya no consiste únicamente en escoger muebles bonitos. Con el incremento de los pisos de dimensiones reducidas y la necesidad de aprovechar cada metro cuadrado, cada vez más hogares demandan soluciones funcionales, a la vez que económicas.

De hecho, esta realidad ha hecho que el salón sea una de las habitaciones más versátiles de la casa, un lugar donde se descansa, se trabaja, se recibe a los invitados e incluso puede convertirse en un dormitorio improvisado cuando la ocasión lo requiere.

En este nuevo concepto de decoración, los sofás cama han dejado de ser una alternativa puntual para convertirse en piezas imprescindibles que permiten optimizar el espacio sin renunciar a la elegancia.

Sofá cama. Conforama.

Dentro de esta tendencia destaca el sofá cama Bowy de tres plazas que vende Conforama, un modelo pensado para quienes buscan una solución práctica y económica sin descuidar la estética.

Su diseño básico y elegante encaja fácilmente en todo tipo de ambientes, mientras que su tapizado en tela aporta un aspecto cálido y acogedor. Además, está disponible en tres colores, como gris, azul o amarillo, perfecto para adaptarlo a distintos estilos decorativos y personalizar el salón.

Una de las principales virtudes de este sofá es su doble funcionalidad. Durante el día ofrece espacio para que tres personas puedan sentarse cómodamente y, cuando se necesita una cama auxiliar, puede transformarse de forma sencilla en un espacio para dormir.

Esta característica resulta especialmente útil en apartamentos, estudios, segundas residencias o viviendas con habitaciones limitadas, donde cada mueble debe cumplir varias funciones para sacar el máximo partido al espacio disponible.

Sofá cama. Conforama.

Presenta, además, unas dimensiones de 181 centímetros de ancho, 96 centímetros de fondo y 81 centímetros de alto, unas medidas que le permiten ofrecer una buena capacidad sin resultar excesivamente voluminoso.

La altura del asiento es de 39 centímetros, mientras que la profundidad alcanza los 54 centímetros, unas proporciones pensadas para proporcionar una postura cómoda durante el uso diario.

En cuanto a su fabricación, el modelo cuenta con una estructura de madera que proporciona resistencia y estabilidad, mientras que el asiento incorpora espuma con una densidad de 50 kilogramos por metro cúbico y una firmeza media.

Por último, el precio es uno de sus principales argumentos de compra. Con un coste de 159 euros en Conforama, este modelo se sitúa entre las alternativas más asequibles para quienes buscan un sofá cama funcional y de diseño actual sin realizar una gran inversión.