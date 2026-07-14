Aldi pone a la venta la solución para terminar con los insectos en casa: está disponible por 12,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Aldi ha lanzado una lámpara antiinsectos con aspiración por 12,99 euros, ideal para combatir mosquitos en verano. El dispositivo utiliza luz ultravioleta y un ventilador integrado para atraer y capturar insectos voladores sin emplear productos químicos. La lámpara no produce olores ni descargas eléctricas, lo que la hace silenciosa y segura para hogares con niños o mascotas. Está disponible en dos diseños compactos, es de fácil mantenimiento y no requiere recambios de líquidos ni pastillas.

Cada verano se repite la misma historia. Con las altas temperaturas presentes en la mayor parte de España, los mosquitos vuelven a convertirse en uno de los principales quebraderos de cabeza.

Dormir con las ventanas abiertas para combatir el calor, disfrutar de una cena en la terraza o simplemente mantener la vivienda ventilada acaba, en muchas ocasiones, facilitando la entrada de estos insectos.

Para evitar esto, Aldi ha lanzado por solo 12,99 euros la lámpara antiinsectos con aspiración de Ambiano, un dispositivo diseñado para capturar mosquitos y otros insectos voladores mediante un sistema que combina luz ultravioleta y un ventilador integrado.

Lámpara antiinsectos con aspiración. Aldi.

Su funcionamiento comienza con una fuente de luz ultravioleta de tipo UV-A, una longitud de onda situada habitualmente entre los 350 y los 400 nanómetros, que resulta especialmente atractiva para numerosos insectos voladores durante las horas de menor iluminación.

Cuando los mosquitos se acercan a la lámpara, un ventilador genera una corriente de aire que los succiona hacia un compartimento interior del que no pueden escapar, evitando así el uso de insecticidas o sustancias químicas.

De hecho, uno de los principales atractivos de este sistema es precisamente que prescinde por completo de productos químicos. Esto significa que no libera olores ni compuestos en el ambiente, una característica especialmente valorada por quienes conviven con niños pequeños, personas sensibles o mascotas.

Además, al no producir descargas eléctricas, también elimina el característico chasquido que generan otros modelos de lámparas antimosquitos, ofreciendo un funcionamiento mucho más silencioso, adecuado para dormitorios o zonas de descanso.

Lámpara antiinsectos con aspiración. Aldi.

La lámpara comercializada por Aldi se presenta en dos diseños diferentes, uno de forma redondeada y otro ovalado, ambos con un formato compacto que facilita su colocación sobre una mesa, una mesilla de noche o cualquier superficie estable.

Asimismo, su funcionamiento está pensado para un uso doméstico continuado, siendo recomendable mantenerla encendida durante varias horas, especialmente antes de ocupar la estancia, para aumentar las posibilidades de acabar con los insectos.

Otra de las ventajas de este sistema es su sencillo mantenimiento. Una vez capturados los mosquitos, basta con vaciar periódicamente el depósito donde quedan retenidos para mantener el aparato en condiciones óptimas de funcionamiento.

Al tratarse de un sistema de captura mecánico, tampoco requiere recambios de líquidos, pastillas insecticidas ni otros consumibles habituales en este tipo de productos.