Carrefour pone a la venta el ventilador más barato y potente del verano: está disponible por solo 22 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Carrefour ha lanzado un ventilador de pie HSF55B-25, disponible por solo 22 euros, como alternativa económica al aire acondicionado. El ventilador cuenta con un motor de 55 vatios y tres aspas en un cabezal de 40 cm, ofreciendo un flujo de aire eficiente para habitaciones pequeñas o medianas. Incluye tres velocidades, oscilación automática y cabezal orientable para repartir el aire de forma uniforme y adaptarse a distintas necesidades. Su consumo energético es muy bajo, costando menos de 9 céntimos diarios si se usa ocho horas al día, y permite ajustar la altura entre 88 y 115 cm.

Cada verano llega el mismo debate de siempre: ¿qué gastará menos, el aire acondicionado o el ventilador?

Con las temperaturas que tenemos prácticamente en toda España, a muchos no nos tiemblan las manos a la hora de tener encendido el aire acondicionado durante horas, algo que inevitablemente se traduce en un importante aumento de la factura de la luz.

Sin embargo, existe una alternativa mucho más económica para combatir el calor sin renunciar al confort: los ventiladores de pie. Aunque no enfrían el aire como un equipo de climatización, sí generan una agradable sensación de frescor, y lo hacen consumiendo mucho menos.

Ventilador de pie Carrefour. Carrefour.

Con esta idea, Carrefour ha puesto a la venta uno de los modelos más económicos de su catálogo, disponible por solo 22 euros. Se trata del ventilador de pie HSF55B-25, un dispositivo pensado para quienes buscan una solución sencilla, funcional y asequible para sobrellevar los días de más calor.

Este ventilador cuenta con un motor de 55 vatios de potencia, una cifra habitual en los modelos domésticos de esta categoría y suficiente para proporcionar un flujo de aire constante en habitaciones pequeñas o medianas.

Gracias a este consumo contenido, utilizarlo durante varias horas al día apenas supone un gasto eléctrico. De hecho, funcionando a máxima potencia, consume aproximadamente 0,055 kWh por hora, lo que equivale a menos de 9 céntimos diarios si permanece encendido unas ocho horas, tomando como referencia un precio de la electricidad de 0,20 euros por kWh.

Además, incorpora un cabezal de 40 centímetros de diámetro equipado con tres aspas, una configuración que permite distribuir el aire de forma eficiente por toda la estancia.

Ventilador de pie Carrefour. carr

Asimismo, dispone de tres velocidades diferentes para adaptar la intensidad del flujo de aire a cada momento, desde una ventilación suave para dormir hasta una potencia superior para las horas centrales del día.

Otra de sus funciones más prácticas es la oscilación automática, que permite repartir el aire de manera uniforme por la habitación sin tener que mover el ventilador manualmente.

A ello se suma un cabezal orientable que facilita dirigir el flujo de aire hacia la zona deseada, mejorando la sensación de confort en cualquier posición.

También destaca por ofrecer una altura regulable entre 88 y 115 centímetros, perfecta para adaptarlo fácilmente a distintas situaciones, ya sea mientras se trabaja sentado, se descansa en el sofá o se duerme en la cama.