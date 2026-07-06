Llega a Jysk el mueble aparador con dos puertas más elegante y versátil de la temporada: está disponible por solo 100 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Jysk lanza un mueble aparador de diseño escandinavo por 100 euros, ideal para el recibidor o el salón. El modelo Odense combina acabado en roble cálido y detalles en negro, siguiendo las tendencias actuales de decoración. Dispone de dos puertas laterales, un cajón central y compartimento abierto, facilitando el almacenamiento y ventilación de electrónicos. Sus dimensiones de 130x50x40 cm lo hacen adecuado para casas medianas y está fabricado con tablero de partículas revestido de melamina para mayor resistencia y fácil limpieza.

El recibidor se ha convertido en uno de los espacios más importantes de casa y, con ello, la elección del mobiliario adquiere un papel protagonista. Además de buscar un diseño atractivo, los consumidores priorizan piezas que ofrezcan capacidad de almacenaje y permitan mantener el orden sin renunciar al estilo.

En este contexto, Jysk incorpora a su catálogo el mueble aparador, una propuesta inspirada en el diseño escandinavo que combina líneas sencillas, funcionalidad y una estética contemporánea.

El mueble, disponible por solo 100 euros, destaca por su acabado en color roble cálido combinado con detalles en negro, una mezcla muy presente en las tendencias actuales de decoración.

Mueble Odense. Jysk.

Pensado para responder a las necesidades del día a día, el modelo Odense dispone de dos puertas laterales, un cajón central y un compartimento abierto destinado a equipos multimedia, así como elementos decorativos o incluso ropa y accesorios.

Esta distribución permite mantener organizados todo tipo de accesorios, al tiempo que favorece una correcta ventilación de los dispositivos electrónicos.

Además, sus dimensiones, de 130 centímetros de ancho, 50 centímetros de alto y 40 centímetros de profundidad, ofrecen una superficie adecuada para televisores de distintos tamaños sin ocupar un exceso de espacio. Por ello, resulta una opción especialmente interesante para casas de tamaño medio o para quienes buscan optimizar cada metro disponible.

En cuanto a su fabricación, el mueble está elaborado principalmente con tablero de partículas revestido de melamina, un material ampliamente utilizado en el sector del mobiliario por su resistencia al uso cotidiano y por la facilidad de limpieza que ofrece.

Mueble Odense. Jysk.

El acabado efecto roble reproduce la apariencia natural de la madera, aportando un aspecto acogedor sin requerir los cuidados propios de este material. Al mismo tiempo, los detalles en negro refuerzan el carácter contemporáneo del conjunto y contribuyen a crear un contraste elegante que encaja con las tendencias actuales en interiorismo.

Con una distribución práctica, un diseño de inspiración escandinava y unas dimensiones equilibradas, este modelo se presenta como una solución funcional para quienes desean mantener tanto el recibidor como el salón organizado sin renunciar a una estética moderna.