Llega a Lidl este lunes, 6 de julio, el ventilador más versátil y barato de la temporada: disponible por 27,99 euros

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Las claves Generado con IA Lidl lanza un ventilador de torre Tronic disponible desde el 6 de julio por 27,99 euros en sus tiendas físicas. El ventilador destaca por su diseño compacto y vertical, ideal para cualquier estancia y fácil de transportar gracias a su peso ligero. Incluye tres velocidades, tres modos de funcionamiento (normal, natural y noche), oscilación automática de 80 grados y temporizador programable hasta 12 horas. Se puede controlar desde un panel digital o mediante mando a distancia, y está disponible en color blanco o negro según la tienda.

Con la llegada de las altas temperaturas, los ventiladores vuelven a situarse entre los productos más demandados del verano.

Consciente de ello, Lidl ha incluido en su catálogo de ofertas semanales un ventilador de torre de la marca Tronic que estará disponible en sus tiendas físicas a partir del 6 de julio por solo 27,99 euros.

Este ventilador de torre destaca por su diseño compacto y vertical, pensado para ocupar poco espacio y adaptarse fácilmente a cualquier estancia de la casa, ya sea un salón, un dormitorio o un despacho.

Ventilador de torre. Lidl.

Con unas dimensiones aproximadas de 79 centímetros de altura y 23,5 centímetros de diámetro, y un peso de alrededor de 2,36 kilogramos, resulta sencillo de transportar de una habitación a otra.

Además, está fabricado en plástico ABS e incorpora una base estable que mejora su apoyo sobre el suelo, mientras que el cable de alimentación tiene una longitud aproximada de 1,8 metros, lo que facilita su colocación.

En cuanto a sus prestaciones, el aparato permite elegir entre tres velocidades de ventilación para adaptar el caudal de aire a las necesidades de cada momento.

También incorpora tres modos de funcionamiento: un modo normal con flujo constante, un modo natural que alterna automáticamente la intensidad del aire para simular una brisa y un modo noche o Sleep, que reduce progresivamente la velocidad para favorecer el descanso durante las horas de sueño.

Ventilador de torre. Lidl.

Otra de las funciones más destacadas es la oscilación automática de aproximadamente 80 grados, diseñada para distribuir el aire de forma más uniforme por toda la estancia y evitar que el flujo se concentre en un único punto.

A ello se suma un temporizador programable de hasta 12 horas, que permite configurar el apagado automático del ventilador, una característica especialmente útil para quienes desean utilizarlo durante la noche sin necesidad de dejarlo funcionando hasta la mañana.

Pero eso no es todo, el control del ventilador puede realizarse tanto desde el panel superior con pantalla digital, así como mediante el mando a distancia incluido de serie, desde el que es posible encender y apagar el aparato, seleccionar la velocidad, cambiar el modo de funcionamiento o programar el temporizador sin necesidad de levantarse.

El ventilador estará disponible en acabado blanco o negro, en función de la disponibilidad de cada establecimiento. Eso sí, como ocurre con el resto de productos de bazar de Lidl, forma parte de las ofertas semanales de la cadena, por lo que podrá adquirirse en las tiendas físicas desde el 6 de julio y hasta agotar existencias.