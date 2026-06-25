Llega a Aldi este miércoles, 1 de julio, la máquina de granizados más barata para refrescar el verano: disponible por 24,99 €
Se trata de un práctico dispositivo para preparar granizados, batidos, cafés helados y cócteles en casa de forma rápida y sencilla.
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Las claves
Generado con IA
ALDI lanza una máquina de granizados disponible desde el 1 de julio por 24,99 € en tiendas físicas.
El aparato cuenta con 30 W de potencia y cuchillas de acero inoxidable, capaz de triturar hielo convencional de 2 cm.
Permite elegir entre dos niveles de picado y preparar granizados, smoothies, batidos y bases para cócteles.
Tiene un recipiente de 1,2 litros y un diseño compacto, adaptado para cualquier cocina y pensado para uso individual o en reuniones.
Con la llegada del calor, somos muchos los españoles que cambiamos nuestras rutinas diarias para poder llevar estas temperaturas de la mejor manera. Y, precisamente, las bebidas frías se convierten en un recurso casi imprescindible en el día a día.
En este contexto, la cadena de supermercados ALDI ha anunciado el lanzamiento de una máquina de granizados, que estará disponible a partir del miércoles 1 de julio con un precio realmente accesible.
Concretamente, se trata de un dispositivo diseñado para facilitar la preparación de bebidas frías en casa de forma rápida y sencilla.
La máquina cuenta con una potencia de 30 W e incorpora cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia, capaces de triturar cubitos de hielo convencionales de aproximadamente 2 centímetros. Gracias a este sistema, el aparato permite obtener hielo picado de forma homogénea para diferentes tipos de preparaciones.
Uno de sus aspectos más destacados es la posibilidad de elegir entre dos niveles de picado: grueso o fino. Esta funcionalidad amplía sus usos más allá del granizado tradicional, permitiendo elaborar desde bebidas heladas de frutas o café hasta batidos, smoothies o bases para cócteles y combinados.
En cuanto a su capacidad, el dispositivo incorpora un recipiente de 1,2 litros, permitiendo preparar varias raciones en una sola tanda. Esta característica lo convierte en una opción práctica tanto para el uso individual como para compartir en reuniones o sobremesas durante los meses de verano.
Además, su diseño compacto en color negro está pensado para integrarse fácilmente en cualquier cocina, pudiendo permanecer en la encimera sin ocupar demasiado espacio o guardarse cuando no se utilice.
Relación calidad-precio
El lanzamiento se producirá de forma simultánea en todos los supermercados ALDI este miércoles, 1 de julio, por solo 24,99 euros, posicionándose como una alternativa económica dentro del segmento de pequeños electrodomésticos orientados al hogar.
Eso sí, hay que tener en cuenta que solo estará disponible en tiendas físicas hasta agotar existencias, ya que se trata de una promoción semanal.