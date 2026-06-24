Ha llegado a Conforama el aire acondicionado más barato y potente de la temporada: está disponible por solo 17,90 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Conforama lanza un aire acondicionado portátil por solo 17,90 euros, ideal para combatir las altas temperaturas de este verano. El dispositivo utiliza tecnología de nanoatomización y un depósito de agua de 500 ml, permitiendo entre 6 y 8 horas de uso continuo e incluso admite cubitos de hielo para mayor frescor. Cuenta con tres velocidades de ventilación, conexión USB y diseño compacto, facilitando su uso en distintos espacios y situaciones. Incluye luz LED nocturna y posee clasificación energética A, lo que lo hace eficiente y óptimo para el ahorro eléctrico.

Hacer frente a las altas temperaturas que azotan España estos días se ha convertido, sin duda, en toda una odisea. Con los termómetros disparados en numerosas provincias y noches cada vez más difíciles para descansar, son miles de personas las que buscan soluciones prácticas y económicas que les permitan combatir el calor.

En este contexto, los aires acondicionados han ganado especial protagonismo durante las últimas semanas entre los españoles. Sin embargo, una realidad es que se trata de una solución un tanto aparatosa debido a la instalación pertinente y los altos precios.

Pero Conforama tiene el remedio perfecto. La firma especializada en la venta de muebles, decoración y electrodomésticos ha lanzado el aire acondicionado portátil perfecto para proporcionar una sensación de frescor en todo tipo de espacios, por solo 17 euros.

Mini aire acondicionado climatizado.

Uno de los aspectos más interesantes de este equipo es su sistema de refrigeración mediante humidificación.

El aparato incorpora tecnología de nanoatomización, un sistema que utiliza agua para generar una fina pulverización que se mezcla con el flujo de aire impulsado por el ventilador.

Para su funcionamiento, el dispositivo cuenta con un depósito de agua de 500 mililitros. Según el fabricante, esta capacidad permite una autonomía aproximada de entre seis y ocho horas de uso continuado, dependiendo de la configuración seleccionada.

Además, el depósito admite la incorporación de cubitos de hielo para potenciar el efecto refrescante cuando las temperaturas alcanzan niveles especialmente elevados.

Además, el climatizador dispone de tres velocidades de ventilación, permitiendo adaptar el flujo de aire a las necesidades de cada momento.

Esta característica facilita un uso más versátil, ya sea para mantener una ligera circulación de aire durante la noche o para obtener una ventilación más intensa durante las horas centrales del día.

Mini aire acondicionado climatizado.

Otro de sus puntos fuertes es la alimentación mediante conexión USB. Gracias a esta característica, puede conectarse fácilmente a ordenadores, cargadores compatibles o incluso baterías externas, ampliando considerablemente sus posibilidades de uso.

Su diseño compacto también juega un papel importante. Al tratarse de un dispositivo de reducidas dimensiones, puede colocarse cómodamente sobre escritorios, mesas auxiliares o mesillas de noche sin ocupar demasiado espacio. Esta portabilidad permite dirigir el flujo de aire hacia una zona concreta, mejorando el confort personal durante las horas de mayor calor.

Como complemento, el aparato incorpora una luz nocturna LED integrada que aporta iluminación ambiental y lo convierte en un dispositivo especialmente útil para dormitorios o espacios de descanso.

En cuanto a eficiencia energética, el fabricante señala que cuenta con clasificación energética A, un aspecto especialmente valorado en un momento en el que muchos consumidores buscan alternativas que permitan mantener el confort térmico sin disparar la factura eléctrica.