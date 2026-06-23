Ha llegado a Action el aspirador inalámbrico más barato de la temporada: está disponible por solo 7,79 euros

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Las claves Generado con IA Action lanza un aspirador inalámbrico compacto y portátil por solo 7,79 euros, el más barato de la temporada. El aparato está diseñado para limpiar zonas de difícil acceso en hogares y coches, gracias a su formato ligero y sin cables. Incluye filtro HEPA, dos niveles de succión y batería recargable por USB-C, facilitando su uso y mantenimiento. Sus dimensiones reducidas (31 x 8 x 8 cm) y accesorios permiten almacenarlo fácilmente y llegar a rincones estrechos.

A veces, limpiar diariamente tanto la casa como el coche no es suficiente para eliminar toda la suciedad que se acumula en el día a día, especialmente en rincones, juntas y zonas de difícil acceso como el interior del coche, los sofás o las esquinas de los muebles.

Es precisamente en esos espacios donde los aspiradores convencionales no siempre resultan prácticos y donde los dispositivos de mano cobran protagonismo por su capacidad para actuar de forma rápida y puntual.

Por eso mismo, los aspiradores compactos y portátiles, como el que ha lanzado Action esta semana, se han convertido en una solución cada vez más popular para quienes buscan rapidez y comodidad en el día a día.

Aspirador inalámbrico.

Aunque está concebido principalmente para su uso en vehículos, su formato compacto y su funcionamiento sin cables lo convierten en una herramienta versátil para pequeñas tareas de limpieza en el hogar, especialmente en superficies como sofás, encimeras, estanterías o incluso teclados.

Su diseño ligero permite utilizarlo con una sola mano, perfecto para una limpieza rápida sin necesidad de preparar un equipo más grande.

Además, al ser inalámbrico, ofrece libertad de movimiento para acceder a zonas complicadas, como los huecos entre los asientos del coche o los bordes de los cojines, donde suele acumularse polvo, migas o pelos de mascotas.

En el plano técnico, el dispositivo incorpora una potencia de 60 vatios y dos niveles de succión, lo que permite ajustar el rendimiento según el tipo de suciedad.

Aspirador inalámbrico.

Otro de los elementos destacados es la incorporación de un filtro HEPA, diseñado para retener partículas finas de polvo y mejorar la calidad del aire durante el uso. Este sistema resulta especialmente relevante en hogares con mascotas o personas sensibles a alérgenos, ya que ayuda a reducir la recirculación de partículas en el ambiente.

El aspirador funciona mediante batería recargable con conexión USB-C, una solución que facilita su carga a través de cargadores estándar, ordenadores o baterías externas.

En cuanto a su formato, presenta unas dimensiones de 31 x 8 x 8 centímetros, un tamaño que refuerza su carácter portátil y facilita su almacenamiento en cualquier cajón o armario. Incluye además un cable USB-C de 50 centímetros para la recarga, junto con accesorios que ayudan a acceder a zonas estrechas o de difícil alcance.

Otro de los principales atractivos de este modelo es su precio. Action lo comercializa actualmente por solo 7,79 euros, situándolo como una de las opciones más económicas de la gama.