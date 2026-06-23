Leroy Merlin crea una nueva necesidad a sus clientes: vende el lavavajillas más barato del mercado por solo 219 euros

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Las claves Generado con IA Leroy Merlin lanza un mini lavavajillas compacto por solo 219 euros, ideal para hogares con espacio limitado. El electrodoméstico incluye un depósito de agua integrado de 7,5 litros, por lo que no requiere conexión fija a la red de agua. Está diseñado para hasta tres servicios, pensado para personas solas o parejas, y cuenta con cinco programas de lavado. Su consumo de agua es de 5,5 litros por ciclo, registra 0,53 kWh por ciclo y un nivel sonoro de 58 decibelios.

Fregar los platos diariamente es, sin lugar a dudas, una de las tareas más arduas y tediosas. Y aunque los lavavajillas se han convertido en un electrodoméstico habitual en muchos hogares, la falta de espacio sigue siendo un obstáculo para muchas familias.

Sin embargo, no todo está perdido. Para estos casos en los que debemos medir cada centímetro de casa, existen soluciones compactas para colocar en todo tipo de espacios.

Un claro ejemplo de ello es el mini lavavajillas compacto que vende Leroy Merlin por solo 219 euros.

Mini lavavajillas compacto.

Este electrodoméstico ha sido diseñado para ofrecer una solución práctica a quienes desean olvidarse del lavado manual de la vajilla sin necesidad de instalar un lavavajillas convencional.

Una de sus principales ventajas es que incorpora un depósito de agua integrado de 7,5 litros, lo que permite utilizarlo sin depender de una conexión fija a la red de agua.

El aparato cuenta con unas dimensiones de 45,4 centímetros de ancho, 41 centímetros de profundidad y 49 centímetros de altura, características que facilitan su colocación sobre una encimera o en cualquier rincón de la cocina donde el espacio sea limitado.

En cuanto a su capacidad, este lavavajillas está preparado para albergar hasta tres servicios, una cifra orientada principalmente a personas que viven solas o a parejas que generan una cantidad moderada de vajilla a diario.

Mini lavavajillas compacto.

Además, el equipo incorpora cinco programas de lavado: eco, rápido, una hora, esterilizar y cristal. Asimismo, dispone de una función de inicio diferido de hasta 24 horas, permitiendo programar los ciclos de lavado en función de los horarios y preferencias de cada usuario.

Otro de los aspectos destacados de este modelo es su sistema de lavado a alta presión de 360 grados, concebido para distribuir el agua de forma uniforme durante todo el proceso.

Según los datos facilitados por el fabricante, el consumo de agua se sitúa en 5,5 litros por ciclo, una cifra ajustada teniendo en cuenta sus reducidas dimensiones.

En cuanto al apartado energético, el mini lavavajillas registra un consumo de 0,53 kWh por ciclo y presenta una clasificación energética F según la actual normativa europea. Asimismo, su nivel sonoro alcanza los 58 decibelios durante el funcionamiento.