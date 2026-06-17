Los expertos coinciden: "Estas son las zapatillas más demandadas que dominarán esta temporada en España"

Las claves

Las claves Generado con IA Las zapatillas deportivas son el centro de la moda urbana este verano en España, con un aumento del 400% en búsquedas online. Las New Balance 9060 lideran la demanda, con un incremento del 812% en búsquedas en JD Sports y más de 2,7 millones en TikTok. El modelo destaca por su estética retro-running y comodidad, y se vende entre 100 y 200 euros en una amplia gama de colores. Las New Balance 530 ocupan la segunda posición, consolidando a la marca como líder en el mercado español de sneakers este verano.

El verano de 2026 ya está plenamente en marcha y, con él, se confirma una de las tendencias más sólidas del mercado de la moda urbana en España: las zapatillas deportivas continúan consolidándose como el eje central del armario estival.

En un contexto de elevada demanda estacional, el interés por este tipo de calzado ha experimentado un crecimiento significativo, con un aumento del 400 % en las búsquedas del término zapatillas verano en el último mes en España, lo que refleja una intensificación clara del consumo y de la atención hacia las novedades del sector.

Este comportamiento ha sido analizado en un estudio elaborado por los expertos en sneakers de JD Sports, que han revelado que concretamente las New Balance 9060 han sido las zapatillas más populares del verano de 2026 en España.

Las 10 zapatillas deportivas más populares para el verano de 2026 en España. Cedida.

Este modelo registra un incremento del 812 % en búsquedas dentro de JD Sports y supera los 2,7 millones de búsquedas globales en TikTok, consolidándose como una de las siluetas más virales del momento.

Su éxito responde a una estética de inspiración retro-running combinada con una construcción moderna y cómoda.

En cuanto a su precio, podemos encontrarlas en diferentes plataformas por precios que rondan los 100-200 euros y en una amplia paleta de colores versátil que encaja con múltiples estilos urbanos.

No obstante, estas no han sido las únicas New Balance que destacan entre los españoles. En segunda posición se sitúan las New Balance 530, que refuerzan el dominio de la marca en el mercado español con un aumento del 302 % en búsquedas en la plataforma de JD Sports y alrededor de 135.000 consultas mensuales en Google.

La presencia de ambos modelos en los primeros puestos confirma el liderazgo de New Balance en el segmento sneaker del verano 2026, impulsado por su capacidad de combinar comodidad, estética retro y versatilidad en el uso diario.