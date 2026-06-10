Ha llegado a Leroy Merlin el ventilador de techo 2 en 1 con luz más barato: cuesta 57,95 euros tras un 55% de descuento

Las claves

Las claves Generado con IA Leroy Merlin ha lanzado un ventilador de techo 2 en 1 con luz LED regulable y aspas retráctiles por 57,95 euros, tras aplicar un 55% de descuento. El ventilador es adecuado para habitaciones de entre 13 y 20 metros cuadrados e integra un motor de corriente continua de 30 W, que reduce el consumo energético y el ruido. Incluye seis velocidades, función de giro reversible para modo verano/invierno, y control remoto para ajustar velocidad, luz, intensidad y temporizador. El sistema de iluminación LED alcanza hasta 6600 lúmenes, permite regular la temperatura de color y cuenta con función memoria para recordar la última configuración utilizada.

Con el verano ya pisándonos los talones, vuelve una de las preocupaciones más habituales en estos meses: cómo mantener la casa fresca sin disparar el consumo energético ni morir achicharradas.

En ese contexto, los ventiladores de techo con soluciones integradas de iluminación se han convertido en una alternativa cada vez más popular frente al aire acondicionado.

Precisamente, entre las opciones más destacadas, destaca el ventilador de techo retráctil con luz LED regulable y memoria, comercializado por Leroy Merlin (referencia 94879335), por solo 57,95 euros tras un descuento del 55% sobre su precio original.

Ventilador de techo retráctil.

Concretamente, se trata de un ventilador de techo con aspas retráctiles, un sistema que permite que las palas permanezcan ocultas cuando el aparato está apagado, de modo que el conjunto funciona visualmente como una lámpara de techo convencional.

Cuando se activa, las aspas se despliegan automáticamente y alcanzan un diámetro de aproximadamente 107 cm, lo que lo hace adecuado para estancias de tamaño medio, habitualmente recomendadas entre 13 y 20 metros cuadrados.

El equipo, además, incorpora un motor de corriente continua (DC) de 30 W, una de las características técnicas más relevantes del producto.

Este tipo de motor se caracteriza por un consumo energético reducido en comparación con los motores de corriente alterna tradicionales, además de un funcionamiento más estable y silencioso.

Ventilador de techo retráctil.

En cuanto a la ventilación, el dispositivo ofrece seis velocidades distintas, lo que permite ajustar con precisión la intensidad del flujo de aire según la necesidad del momento.

A esto se suma la función de giro reversible, que habilita el llamado modo verano/invierno: en los meses cálidos genera una corriente descendente que refresca la estancia, mientras que en invierno invierte el sentido de las aspas para redistribuir el aire caliente acumulado en el techo, contribuyendo así a una mejor eficiencia térmica de la calefacción.

Otro de los elementos destacados es su sistema de iluminación LED integrado, con una potencia lumínica de hasta 6600 lúmenes, suficiente para actuar como fuente principal de luz en una habitación.

Este sistema permite regular tanto la intensidad como la temperatura de color, con tres opciones principales: luz cálida (3000K), neutra (4200K) y fría (6500K). Además, incorpora función de memoria, lo que significa que el ventilador puede recordar la última configuración utilizada, evitando reajustes constantes cada vez que se enciende.

Pero eso no es todo, el control del dispositivo se realiza mediante mando a distancia, desde el cual se gestionan todas las funciones principales: velocidades del ventilador, encendido y apagado de la luz, regulación de intensidad y selección de temporizador, con opciones habituales de 1, 2 o 4 horas.