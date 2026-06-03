Ya es oficial: Inditex adelanta la fecha de las rebajas en sus tiendas de Zara, Lefties, Oysho, Stradivarius...

Las claves

Las claves Generado con IA Inditex adelanta las rebajas de verano de 2026 al 25 de junio en canales digitales y al 26 de junio en tiendas físicas. Las rebajas no arrancan simultáneamente en todas las plataformas: las apps móviles serán las primeras en ofrecer descuentos. Zara, Lefties, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear y Oysho activarán las rebajas en distintos horarios según la marca y el canal de compra. Los descuentos iniciales suelen oscilar entre el 20% y el 50%, y es común que los productos más demandados se agoten rápidamente.

Las amantes de las gangas ya tienen marcada una fecha clave en el calendario de compras.

Aunque tradicionalmente las rebajas de verano en España se han asociado al 1 de julio, el grupo Inditex volverá a adelantarse este año y pondrá en marcha su campaña de descuentos varios días antes.

La compañía fundada por Amancio Ortega activará las rebajas de verano de 2026 el miércoles 25 de junio en sus canales digitales y las extenderá a sus establecimientos físicos a partir del jueves 26 de junio, siguiendo una estrategia que lleva años consolidándose entre las principales cadenas de moda.

Como viene siendo habitual, el lanzamiento de las rebajas no se producirá de manera simultánea en todas las plataformas. Las aplicaciones móviles serán las primeras en mostrar los nuevos precios, permitiendo a los clientes acceder a las ofertas antes que quienes compran a través de la web o en las tiendas físicas.

La firma estrella del conglomerado, Zara, iniciará las rebajas en su aplicación móvil a las 21:00 horas del miércoles 25 de junio, mientras que los descuentos estarán disponibles en la página web a partir de las 22:00 horas.

Un día después, el jueves 26 de junio, los precios rebajados llegarán a las tiendas físicas. En otras enseñas del grupo los horarios serán algo diferentes.

En Lefties, Stradivarius, Bershka y Pull&Bear, las rebajas comenzarán en la aplicación a las 19:00 horas y en la web a las 20:00 horas. Por su parte, Oysho activará las ofertas a las 20:00 horas en la aplicación y a las 21:00 horas en la web.

Este adelanto de las rebajas se ha convertido en una práctica habitual dentro del sector textil desde que desaparecieron las fechas fijas que tradicionalmente regulaban los periodos de descuentos.

Las primeras horas de las rebajas suelen concentrar una enorme actividad. Los artículos más demandados, especialmente aquellos que han triunfado durante la temporada primavera-verano, acostumbran a agotarse rápidamente en las tallas más comunes.

Por este motivo, muchos compradores preparan con antelación sus listas de favoritos o incluso dejan configurados los métodos de pago y envío en las aplicaciones para agilizar el proceso de compra cuando se activan los descuentos.

Aunque la compañía no suele comunicar de forma oficial el porcentaje de rebaja antes de que comience la campaña, la experiencia de años anteriores apunta a descuentos iniciales que habitualmente oscilan entre el 20% y el 50%, dependiendo de la categoría de producto y del volumen de existencias.

Además, a medida que avanza el verano, suelen producirse nuevas bajadas de precio durante julio y agosto, con el objetivo de liquidar el stock restante antes de la llegada de las colecciones de otoño.