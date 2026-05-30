Aldi se suma al Día Nacional de la Nutrición con su línea saludable: "Comer sano cuesta hasta un 36% menos"

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio demuestra que una dieta saludable puede costar entre un 10% y un 36% menos que una dieta convencional. El 60% del presupuesto alimentario habitual se destina a productos de bajo valor nutricional, como ultraprocesados y bebidas azucaradas. La Academia Española de Nutrición y Dietética y Aldi recomiendan cinco grupos de alimentos clave: frutas y hortalizas, legumbres y frutos secos, cereales integrales, aceite de oliva y proteínas de calidad. Apostar por productos de temporada y de origen nacional, como hace Aldi, permite ahorrar y mantener la calidad nutricional de la dieta.

Aunque la creencia general de la sociedad suele ser lo contrario, seguir una alimentación saludable con un presupuesto ajustado es posible. De hecho, está respaldado por la evidencia científica.

Dicho estudio apunta que las dietas saludables pueden costar entre un 10% y un 36% menos que las dietas convencionales, lo que desmonta la idea de que comer bien siempre implica un mayor gasto.

Precisamente, en el contexto del, Aldi y la Academia Española de Nutrición y Dietética han compartido recomendaciones para mejorar la calidad de la alimentación sin incrementar el presupuesto.

Imagen de alumentos saludables. Cedida.

Según explica Giuseppe Russolillo, presidente de la Academia Española de Nutrición y Dietética, una parte relevante del gasto alimentario se suele destinar a productos de bajo valor nutricional.

En concreto, cerca del 60% del presupuesto de la dieta habitual se asigna a alimentos opcionales o poco saludables, como ultraprocesados, bebidas azucaradas o snacks.

El estudio señala, además, que este patrón de consumo tiene un impacto directo en el coste final de la cesta de la compra.

La elevada presencia de productos no esenciales incrementa el gasto semanal sin aportar beneficios nutricionales significativos, mientras que una alimentación basada en productos frescos y básicos permite optimizar tanto la salud como el presupuesto doméstico.

Con motivo de esta jornada, la Academia Española de Nutrición y Dietética y Aldi han identificado cinco grupos de alimentos fundamentales para mantener una dieta equilibrada y asequible.

En concreto, hablamos de las frutas y hortalizas, preferiblemente de temporada por su mejor precio y calidad; las legumbres y frutos secos, por su alta densidad nutricional y bajo coste; los cereales integrales como pan, arroz o pasta, esenciales por su aporte de fibra; el aceite de oliva, pilar de la dieta mediterránea y eficiente en su consumo; y las proteínas de calidad, como huevos, lácteos sin azúcar, carnes magras y pescados en sus distintas modalidades.

Giuseppe Russolillo, presidente de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Cedida.

Los especialistas subrayan además la importancia de la estacionalidad como herramienta de ahorro.

Ajustar el menú a los productos disponibles en cada época permite sustituir ingredientes por alternativas más económicas sin perder calidad nutricional.

En esta línea, Aldi apuesta por el producto nacional y de temporada, con un 65% de frutas y un 85% de verduras procedentes de origen español y estacional.

Esto supone una diferencia de alrededor del 15% o más a favor de la alimentación saludable.