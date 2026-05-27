Las nuevas Adidas con estampado animal más especiales de esta temporada: están disponibles en 22 tallas

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Las claves Generado con IA Adidas lanza una nueva versión de las míticas Samba OG con estampado animal y detalles en tonos tierra. El modelo destaca por su lengüeta larga de inspiración futbolera y acabado premium en piel suave. Las zapatillas están disponibles en 22 tallas, desde la 35 hasta la 49, y cuestan 130 euros. La silueta mantiene la esencia original de las Samba pero busca conectar con la moda urbana y el lujo silencioso.

Las zapatillas con estampado animal han vuelto a convertirse en tendencia este 2026, pero esta vez lo hacen de la mano de uno de los modelos más icónicos de Adidas.

La firma alemana acaba de lanzar una nueva versión de sus míticas Samba OG con un diseño mucho más atrevido, sofisticado y pensado para quienes buscan elevar cualquier look básico con un solo gesto.

Los protagonistas de esta nueva edición son los tonos tierra y detalles inspirados en el animal print, una mezcla que convierte a estas sneakers en una de las propuestas más deseadas de la temporada.

Zapatilla Samba OG.

El modelo mantiene la esencia clásica de las Samba OG, pero introduce elementos mucho más trendy. Destaca especialmente su lengüeta larga de inspiración futbolera, uno de los detalles más virales del momento, así como el acabado premium de su empeine de piel suave.

En cuanto a los colores, Adidas apuesta por una paleta elegante y muy fácil de combinar formada por tonos brown desert, warm vanilla y wonder mauve (desierto marrón, vainilla cálida y malva maravilloso).

La silueta continúa conservando algunos de los rasgos más reconocibles de las Samba originales: la clásica suela de goma color caramelo, las tres bandas laterales y el logo dorado lateral.

Sin embargo, esta nueva reinterpretación busca claramente conectar con el universo de la moda urbana y el lujo silencioso que domina las redes sociales.

Zapatilla Samba OG.

Además, estas Adidas cuentan con un detalle que pocas marcas pueden ofrecer: están disponibles en hasta 22 tallas diferentes, abarcando desde la 35 hasta la 49.

Otro de los puntos fuertes de este lanzamiento son sus materiales. Adidas ha confeccionado este modelo con un empeine de piel premium, acompañado de una plantilla sintética y textil y una resistente suela de goma pensada para el uso diario.

La marca asegura además que el ajuste es estándar, por lo que recomienda escoger la talla habitual.

El precio oficial de estas nuevas Samba OG es de 130 euros en la web de Adidas, donde ya se han convertido en uno de los lanzamientos más comentados del momento.