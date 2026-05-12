Action vende el aspirador de escoba más barato y potente: está disponible por solo 34,95 euros hasta agotar existencias

Las claves

Las claves Generado con IA Action ofrece el aspirador de escoba Sauber por solo 34,95 euros hasta agotar existencias. El aspirador es 2 en 1: funciona como escoba convencional y aspirador de mano, ideal para limpiar distintos espacios, incluido el coche. Cuenta con motor de 600 vatios, cable de seis metros, sistema sin bolsa y filtro HEPA para capturar polvo y alérgenos. Incluye tres accesorios y está disponible en varios colores, como azul, púrpura y plateado.

Con las reuniones familiares, las quedadas con los amigos y las visitas repentinas cada vez más presentes en nuestro día a día, mantener la casa limpia se ha convertido en una prioridad en muchos hogares.

En este contexto, los aspiradores han ganado protagonismo gracias a su comodidad, ligereza y facilidad de uso. Entre las propuestas más económicas del mercado destaca un modelo de la marca Sauber que comercializa Action.

Concretamente estamos hablando de una aspiradora formato escoba, que presenta un diseño bonito e inteligente para quitar el polvo de toda la casa por menos de 35 euros.

Aspirador de escoba Sauber.

El dispositivo apuesta por un formato 2 en 1, ya que puede utilizarse tanto como aspirador escoba convencional como aspirador de mano. Esta versatilidad resulta especialmente útil para limpiar sofás, migas sobre la mesa, rincones difíciles o incluso el interior del coche.

A nivel técnico, el modelo incorpora un motor de 600 vatios de potencia alimentado mediante conexión directa a la red eléctrica.

A diferencia de muchos aspiradores inalámbricos, este sistema evita depender de la autonomía de una batería, permitiendo un uso continuado sin tiempos de carga.

Además, cuenta con un cable de seis metros que amplía considerablemente el radio de acción durante la limpieza.

Otro de sus puntos destacados es su funcionamiento sin bolsa. El sistema de recogida mediante depósito facilita el vaciado y reduce el gasto recurrente en consumibles.

Asimismo, integra filtrado HEPA, una tecnología capaz de retener partículas finas de polvo y alérgenos, algo especialmente valorado en viviendas con mascotas o personas sensibles al polvo.

Aspirador de escoba Sauber.

El aspirador incluye tres accesorios diferentes y cinco piezas en total, lo que permite adaptarlo a distintas superficies y necesidades de limpieza.

Además, tal y como apuntan desde la página web de la cadena neerlandesa, el aparato está disponible en varios colores, entre ellos azul, púrpura y plateado.

Aunque se trata de un modelo básico orientado a un uso doméstico cotidiano, algunas de sus características técnicas se acercan a prestaciones presentes en aspiradores de gamas superiores, como el uso de filtro HEPA o la configuración convertible de escoba y mano.

No obstante, hay que tener en cuenta que, frente a modelos más avanzados del mercado, este aspirador prescinde de funciones como modos de potencia variables, iluminación LED o baterías de larga duración.