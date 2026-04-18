El pueblo de 2.000 habitantes donde fabrican el menaje de cocina de Action: se encuentra a 10 minutos de la playa

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Las claves Generado con IA Guriezo, un municipio cántabro de poco más de 2.000 habitantes, alberga una planta que fabrica menaje de cocina para grandes cadenas europeas como Action. La empresa Vitrinor, surgida tras la desaparición de Magefesa, se especializa en menaje de acero vitrificado y aluminio y mantiene una fuerte orientación exportadora. La fábrica ha sido clave para mantener el empleo en la comarca, integrando a Guriezo en las cadenas internacionales de suministro pese a su entorno rural y cercano al mar. Parte de los productos de cocina vendidos en Action en Europa se fabrican en esta planta situada a tan solo 10 minutos de la playa de Oriñón.

En el interior de Cantabria, en el municipio de Guriezo, con poco más de 2.000 habitantes, se encuentra una de las plantas industriales que abastecen a nivel europeo a grandes cadenas de distribución en el sector del menaje de cocina.

En este enclave rural, situado a escasos minutos del litoral, se fabrica una parte relevante de los productos que comercializa Action, uno de los gigantes del retail de bajo coste en Europa.

La producción se desarrolla en las instalaciones de Vitrinor, una empresa nacida en los años 90 tras la reestructuración de la antigua industria del menaje en la zona, vinculada a la desaparición de Magefesa.

A partir de aquella crisis industrial, un grupo de trabajadores impulsó un proyecto cooperativo con el objetivo de mantener la actividad productiva y el empleo en la comarca, dando origen a una compañía que hoy ha consolidado su presencia en el mercado internacional.

Con el paso del tiempo, Vitrinor ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales fabricantes españoles de menaje de cocina en acero vitrificado y aluminio.

Su modelo productivo se basa en la fabricación a gran escala desde una ubicación rural, con una fuerte orientación a la exportación y a la producción para marcas de distribución, entre ellas Action, con la que mantiene una relación industrial dentro de su red de proveedores europeos.

Este posicionamiento ha convertido a Guriezo en un punto discreto pero relevante dentro de las cadenas de suministro del gran consumo en Europa. Aunque el consumidor final rara vez identifica el origen de estos productos, parte del menaje que se comercializa en los lineales de Action procede de esta planta cántabra.

Página web de Vitrinor.

Además, la ubicación de la fábrica añade un elemento singular al caso. A apenas unos 7-8 kilómetros se encuentra la costa oriental de Cantabria, con la playa de Oriñón como referencia más cercana, lo que sitúa la actividad industrial en un entorno que combina valle interior, montaña y mar.

Más allá de su papel como proveedor industrial, la planta ha contribuido de forma significativa al mantenimiento del empleo en la zona durante décadas, en un entorno rural donde la industria no es habitual.

Hoy, Guriezo se ha convertido en un ejemplo de cómo una pequeña localidad puede integrarse en cadenas de suministro internacionales de gran escala.