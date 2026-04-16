Acaba de llegar a Lidl la sombrilla tipo parasol con soporte lateral más buscada: está disponible por 74,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Lidl ha lanzado una sombrilla tipo parasol con soporte lateral por 74,99 euros, ideal para terrazas y jardines. El modelo tiene un diámetro de 300 cm, lo que permite cubrir amplias zonas sin mástil central, facilitando la distribución del mobiliario. Incluye lona con protección solar, sistema de inclinación, base reforzada y mecanismo de apertura mediante manivela. El folleto de Lidl también ofrece otros productos para exteriores, como tumbonas, sillones, mesas auxiliares y textiles para renovar espacios al aire libre.

Dicen que después de la tormenta llega la calma; y en esta ocasión no es diferente. Después de unas semanas de lluvias intensas y un frío persistente, por fin llega el buen tiempo.

Precisamente, con esta subida de temperaturas y el regreso de los días soleados, Lidl ha vuelto a situarse en el foco con la venta de uno de sus productos más comentados de la temporada: la sombrilla con soporte lateral de la línea Livarno Home.

Concretamente estamos hablando de una propuesta pensada para convertir terrazas y jardines en espacios de sombra amplios, funcionales y con un diseño contemporáneo. Y lo mejor de todo, por solo 74,99 euros.

Sombrilla con soporte lateral.

El modelo destaca por su generoso diámetro de 300 centímetros, una medida que permite cubrir con eficacia zonas de descanso, comedores exteriores o áreas de ocio sin la interferencia de un mástil central, lo que facilita una distribución más libre del mobiliario.

Su estructura de brazo lateral constituye una de sus principales ventajas, ya que libera por completo el espacio inferior y aporta una mayor flexibilidad en la organización del entorno.

Sombrilla con coporte lateral.

Fabricada con materiales diseñados para resistir las condiciones propias del exterior, la sombrilla incorpora una lona con protección frente a la radiación solar, además de un sistema de inclinación que permite ajustar la sombra según la posición del sol a lo largo del día.

A ello se suma una base reforzada que mejora la estabilidad y un mecanismo de apertura mediante manivela que simplifica su uso cotidiano.

En el plano estético, el diseño apuesta por líneas sobrias y acabados neutros que facilitan su integración en diferentes estilos de mobiliario de jardín, desde los más minimalistas hasta los más clásicos.

Esta combinación de funcionalidad y discreción visual ha contribuido a su buena acogida entre los consumidores.

Otras ofertas

Más allá de la sombrilla con soporte lateral, el nuevo folleto de bazar de Lidl para la semana del 20 al 26 de abril despliega una selección de productos orientados a renovar y equipar los espacios del hogar y el exterior con la llegada del buen tiempo.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran artículos de mobiliario de exterior como tumbonas, sillones y mesas auxiliares, pensados para crear zonas de descanso cómodas y versátiles al aire libre.

A ello se suman textiles y complementos como cojines y accesorios de confort, diseñados para reforzar la habitabilidad de balcones y jardines sin grandes inversiones.

El folleto también incluye pequeños equipamientos y soluciones prácticas para el hogar, con especial atención a productos portátiles y funcionales que facilitan el día a día, así como opciones de almacenamiento y organización para interiores y exteriores.