Colas kilométricas en Lidl para hacerse con el nuevo banco con 6 cajones incorporados: disponible por 29,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Lidl lanza un banco de almacenaje plegable con seis cajones independientes y asiento acolchado extraíble por 29,99 euros. Cada cajón tiene una capacidad de 10 litros, lo que facilita la organización de ropa, juguetes o accesorios del hogar. El mueble soporta hasta 110 kg, está fabricado con paneles de MDF y recubrimientos textiles, y no requiere herramientas para su montaje. Sus dimensiones, 76x38x38 cm, lo hacen ideal para espacios reducidos y su disponibilidad está limitada hasta agotar existencias.

El auge de los muebles multifuncionales en el hogar ha encontrado un nuevo exponente en el baúl con asiento de la cadena alemana Lidl, comercializado bajo su línea de hogar Livarno.

Este tipo de soluciones, cada vez más presentes en viviendas de tamaño reducido o en hogares que priorizan el orden, son perfectas para añadir almacenamiento y confort en una única pieza, una tendencia al alza en el sector del mobiliario doméstico.

En concreto, se trata de un banco de almacenaje plegable que integra seis cajones independientes, lo que permite organizar objetos de forma ordenada, desde ropa hasta juguetes o accesorios del hogar.

Baúl con asiento.

Cada uno de estos compartimentos cuenta con una capacidad aproximada de 10 litros, facilitando la clasificación del contenido.

El diseño, además, incorpora un asiento acolchado extraíble, una característica que refuerza su doble funcionalidad.

No solo actúa como elemento de almacenaje, sino también como asiento adicional en estancias como el salón, el dormitorio o incluso el recibidor.

Además, presenta una estructura estable capaz de soportar hasta 110 kilogramos, lo que lo sitúa dentro de los estándares habituales de este tipo de mobiliario auxiliar.

Baúl con asiento.

Desde el punto de vista técnico, el baúl está fabricado con materiales ligeros pero resistentes, como paneles de MDF en su estructura y recubrimientos textiles de poliéster, mientras que el acolchado del asiento se compone de espuma de poliuretano.

Este equilibrio entre ligereza y robustez facilita tanto su montaje, ya que no requiere herramientas, como su transporte dentro del hogar.

En cuanto a sus dimensiones, el mueble mide aproximadamente 76 centímetros de largo, 38 de ancho y 38 de alto, unas medidas que lo hacen adecuado para espacios reducidos sin renunciar a una capacidad de almacenamiento significativa.

Por último, otro de los aspectos que no podemos dejar pasar es su precio. Actualmente, la cadena alemana vende este práctico baúl con almacenamiento y seis cajones incorporados por solo 29,99 euros.

Eso sí, tal y como suele ocurrir con las promociones de Lidl, esta oferta solo estará disponible de forma temporal hasta agotar existencias.