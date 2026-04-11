Se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el nuevo aspirador de agua: está disponible por 39,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Aldi ha lanzado un aspirador de seco y húmedo de alto rendimiento por 39,99 euros, bajo la marca Ferrex. El dispositivo destaca por su potencia de 1.600 vatios y su versatilidad, permitiendo limpiar tanto suciedad sólida como líquidos. Cuenta con un depósito de acero inoxidable de 20 litros y ruedas para facilitar el transporte entre estancias o espacios exteriores. El precio competitivo y las unidades limitadas han generado una alta demanda, previéndose colas kilométricas en las tiendas.

Mantener los suelos de casa siempre limpios es, sin lugar a dudas, una de las tareas más tediosas y pesadas del día a día.

Sin embargo, los avances tecnológicos están de nuestro lado ya que las labores domésticas siguen evolucionando para hacer este tipo de procesos más rápidos y eficientes, con productos que no dejan a nadie indiferente.

Un claro ejemplo de ello es Aldi. La cadena alemana ha lanzado hoy uno de esos productos llamados a convertirse en éxito puntual de ventas: un aspirador de seco y húmedo de alto rendimiento por menos de 40 euros.

Aspirador seco/húmedo.

Bajo la marca Ferrex, este dispositivo destaca principalmente por su potencia y versatilidad. Con un motor de 1.600 vatios, se sitúa muy por encima de los aspiradores domésticos convencionales en términos de capacidad de succión.

Uno de sus puntos fuertes es su capacidad para trabajar tanto en seco como en húmedo, una característica cada vez más demandada. Además, resulta especialmente útil no solo para el hogar, sino también para garajes, talleres o incluso espacios exteriores.

Esto permite aspirar desde polvo, suciedad o restos sólidos hasta líquidos derramados, ampliando considerablemente su rango de uso frente a aspiradores tradicionales.

Además, incorpora un depósito de acero inoxidable con una capacidad de 20 litros, suficiente para afrontar tareas de limpieza intensivas sin necesidad de vaciado constante.

Aspirador seco/húmedo.

El diseño también responde a un enfoque práctico: incluye ruedas para facilitar el transporte, algo clave en un aparato de estas dimensiones pensado para moverse entre distintas estancias o incluso fuera de casa.

Este tipo de aspiradores suelen priorizar la funcionalidad sobre la estética, y en este caso no es una excepción, apostando por un formato robusto y resistente.

Otro de los grandes atractivos es, sin duda, su precio. Por solo 39,99 euros, este modelo se posiciona como una alternativa muy competitiva dentro del segmento de aspiradores multiusos, donde dispositivos similares suelen costar alrededor de 200 o incluso 300 euros.

Eso sí, como es habitual en las ofertas de Aldi, estará disponible por tiempo limitado y en unidades reducidas, lo que previsiblemente generará una alta demanda desde el primer día.

Este tipo de campañas, conocidas por atraer a consumidores en busca de "chollos", suelen agotarse rápidamente, especialmente cuando presentan un precio bajo y prestaciones destacadas.