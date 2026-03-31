Ya es oficial: llega a Aldi este sábado la solución para decir adiós a los mosquitos en casa por solo 2,99 euros
La cadena de supermercados ha sacado unas mosquiteras para las puertas que cuentan con tejido de protección contra polvo e insectos.
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Las claves
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Aldi lanza este sábado unas cortinas red antimosquitos por solo 2,99 euros, ideales para combatir la entrada de insectos en primavera y verano.
Las cortinas tienen un tejido transparente que permite la entrada de luz y filtra polen, polvo e insectos, mejorando la calidad del aire interior.
Son adaptables y fáciles de instalar, ya que no requieren herramientas, y están disponibles en varios tamaños y colores para ventanas y puertas.
Su diseño discreto permite mantener la estética del hogar y aprovechar la luz natural, siendo especialmente útiles en espacios pequeños.
La primavera la sangre altera… y también las ganas de acabar con los mosquitos y las moscas. La subida de las temperaturas hace que estos insectos terminen entrando a los hogares generando verdaderos quebraderos de cabeza.
Para combatirlos, son muchos quienes recurren a repelentes, citronela, enchufes antimosquitos e incluso mosquiteras.
Sin embargo, estos métodos también tienen sus desventajas: instalaciones costosas o productos muy peligrosos para la salud. Por ello, Aldi ofrece la solución perfecta por menos de 3 euros.
Se trata de las cortinas red, que cuentan con un tejido transparente que permite la entrada de la luz y que funcionan con un sistema de filtrado que reduce la entrada de polen, polvo, insectos y otros agentes contaminantes.
En cuanto a su diseño, se presenta como una malla adaptable que puede recortarse según el tamaño de la ventana o puerta donde se instale.
Está disponible en varios formatos diferentes, como packs para ventanas, modelos abiertos para puertas o incluso para ventana de suelo a techo, con medidas aproximadas en torno a 130 x 150 cm, 100 x 210 cm y 130 x 220 cm, respectivamente.
Además, se ofrece en varios colores, como blanco o negro, lo que facilita su integración estética en diferentes espacios del hogar.
Otro aspecto destacado es su instalación sencilla, ya que no requiere herramientas ni taladros. Incluye una cinta adhesiva que permite fijarla directamente al marco de la ventana o puerta, lo que hace que el montaje sea rápido y accesible para cualquier usuario.
Además, esta solución destaca por su versatilidad, tal y como se ha mencionado anteriormente, no solo actúa como barrera frente a insectos, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en el interior del hogar.
Gracias a su tejido de alta densidad, permite mantener las ventanas abiertas durante más tiempo sin preocuparse por la entrada de polen o polvo, algo especialmente útil durante los meses de primavera y verano, cuando aumentan tanto las temperaturas como los niveles de alergias.
A todo ello se suma su carácter discreto y funcional, ya que el tejido apenas se percibe una vez colocado, permitiendo mantener la estética de la estancia sin generar sensación de recargo visual.
Esto resulta especialmente importante en espacios pequeños o en habitaciones donde se busca aprovechar al máximo la luz natural sin elementos que la bloqueen.