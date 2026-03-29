Ya es oficial: Jysk comienza las obras de su centro logístico con una inversión de 300 millones y 250 ofertas de empleo

Las claves nuevo Generado con IA Jysk inicia la construcción de su centro logístico en Almenara con una inversión de cerca de 300 millones de euros. El complejo contará con más de 160.000 metros cuadrados construidos, dos almacenes automatizados de gran altura y la sede central de la compañía para España y Portugal. Se prevé la creación de más de 250 empleos y la mejora del abastecimiento a más de 220 tiendas en España, Portugal y Marruecos. El centro contará con certificación LEED Platinum, paneles solares y tecnologías avanzadas para eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.

La multinacional danesa Jysk ha dado un paso decisivo en su estrategia de crecimiento con "la colocación de la primera piedra" de su futuro centro logístico en Almenara.

Se trata de una infraestructura de gran envergadura que aspira a reforzar la posición de la Comunidad Valenciana como uno de los principales hubs logísticos del Mediterráneo, en un contexto de fuerte dinamismo del sector.

El proyecto, que contará con una inversión cercana a los 300 millones de euros, se levantará sobre una parcela de más de 274.000 metros cuadrados y dispondrá de una superficie construida superior a los 160.000 metros cuadrados.

Centro logístico en Almenara.

La instalación incluirá dos almacenes automatizados de gran altura —46 metros— con capacidad para albergar más de 180.000 palés, así como las oficinas que acogerán la sede central de la compañía para España y Portugal.

Más allá de su impacto en la cadena de suministro, el centro logístico tendrá un efecto directo en la economía de la provincia de Castellón. Se prevé la creación de más de 250 puestos de trabajo, contribuyendo al fortalecimiento del tejido laboral en el ámbito logístico y profesional.

Además, el nuevo centro de distribución desempeñará un papel estratégico en la red logística de Jysk, dando servicio a España, Portugal y Marruecos.

Así, la instalación permitirá optimizar tanto el abastecimiento de sus más de 220 tiendas físicas en la región como la creciente actividad de comercio electrónico.

Pero eso no es todo, uno de los pilares del diseño del nuevo centro es la sostenibilidad. La instalación contará con certificación LEED Platinum, el máximo estándar internacional en construcción sostenible, e incorporará soluciones avanzadas como paneles solares, sistemas de iluminación inteligente y una planta fotovoltaica cercana a los 2 megavatios.

Además, se priorizarán tecnologías orientadas a la eficiencia energética y al bienestar de los trabajadores, con el objetivo de reducir la huella de carbono y avanzar hacia un modelo logístico más respetuoso con el medio ambiente.

Centro logístico en Almenara.

Asimismo, tal y como corrobora la multinacional danesa, la finalización del proyecto está prevista entre 2027 y 2028, momento en el que las operaciones actuales de la compañía en Cheste se trasladarán a Almenara.

Este movimiento se enmarca en un ambicioso plan de expansión que contempla la apertura de más de 30 nuevas tiendas en España y Portugal durante el ejercicio fiscal 2026.