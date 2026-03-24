Las claves nuevo Generado con IA Marc Álvarez, bartender nº1 de Europa, destaca la superioridad técnica de la burbuja de Schweppes, que se mantiene viva hasta el último sorbo gracias a su proceso único de carbonatación. La tónica Schweppes conserva el doble de burbujas que otras marcas tras diez minutos, resultado de ingredientes exclusivos, un método propio de maceración y un sistema de carbonatación preciso. La burbuja de Schweppes no solo equilibra dulzor, acidez y amargor, sino que también potencia el aroma y ofrece una experiencia multisensorial, vinculando técnica y emoción en el consumo de cócteles. En España, Schweppes es sinónimo de sobremesas largas y cócteles que mantienen frescura y estructura, consolidándose como un clásico que atraviesa generaciones y tendencias.

En coctelería, cada decisión condiciona el resultado final de la copa: el tipo de hielo, la forma del vaso, la técnica, la personalidad del bartender… y, muy especialmente, el mixer. Para Marc Álvarez —cofundador de Sips, proclamado Mejor Bar del Mundo en The World’s 50 Best Bars 2023, tercero del mundo y primero de Europa en 2025— la elección de la tónica es la que define de verdad la estructura del cóctel y su recorrido de principio a fin. “La burbuja es una de las cosas que más influye en la experiencia final: aporta aroma, frescor y equilibrio a lo largo de toda la duración del consumo”.​

Lo afirma alguien que ha recorrido medio planeta, ha competido en los escenarios más exigentes de la industria y ha trabajado codo con codo con algunos de los mejores bartenders del mundo. Una de las voces más respetadas en esta ciencia en España que, después de décadas de investigación, pruebas, combinaciones y servicio en barra, vuelve siempre al mismo mixer: la Tónica Schweppes.

Y lo hace no por inercia, sino por pura convicción técnica. “La burbuja de Schweppes es técnicamente superior”, insiste. No se trata de una percepción subjetiva, sino de un dato medible: pasados diez minutos, conserva el doble de burbujas que otras tónicas del mercado, una diferencia contrastada científicamente que transforma la vivencia del cóctel. Una copa servida con Schweppes se mantiene viva hasta el último trago. Una copa con otra tónica, simplemente, no.

Una burbuja que marca la diferencia

Marc Alvarez, Schweppes Mixing Master.

Que Schweppes conserve el doble de burbujas después de diez minutos obedece a una obsesión perfeccionista que se articula en torno a tres pilares fundamentales: los ingredientes, el método de elaboración y un sistema de carbonatación extremadamente preciso.

En el centro de todo se encuentra su activo más valioso: el aroma de tónica, un concentrado exclusivo que no se adquiere en ningún lugar del mundo y que constituye el corazón del sabor Schweppes. Se produce de forma interna mediante un proceso de maceración propio, en el que hierbas, frutas y especias seleccionadas se infusionan bajo tiempos y condiciones estrictamente controlados. Solo cuatro personas en el mundo conocen la fórmula exacta.; tal es su nivel de excepcionalidad.

Sobre esa base se construye un sistema de carbonatación ajustado al detalle para conseguir una burbuja fina, elegante y extremadamente duradera, pensada para aguantar el ritmo de la copa sin perder intensidad. Es esa burbuja la que sostiene el aroma, la que ordena el dulzor, la acidez y el amargor, y la que mantiene el trago fresco, limpio y equilibrado hasta el último sorbo. Marc lo resume con precisión: “La capacidad de mantener la bebida en perfectas condiciones es clave. A nadie le gusta que a mitad de consumo el cóctel quede plano: la palatabilidad se desploma. Con Schweppes, eso no ocurre”.​

“El tiempo pasa, Schweppes mejora”

Para Marc Álvarez, hablar de Schweppes es hablar al mismo tiempo de técnica, memoria y emoción. “Además de su proceso de carbonatación, es una marca que representa momentos muy sociales, parte de la historia y cierta nostalgia”, explica. Lo cuenta con naturalidad: “Es una marca icónica. Ha marcado la evolución del sector y ha seguido innovando. Lleva en la nevera de mi casa desde que tengo uso de razón; mi abuelo ya bebía gin-tonic con ella hace más de 40 años. El tiempo pasa, Schweppes mejora”. No se queda en la anécdota: habla también de exigencia profesional, en la que “la burbuja y la calidad de los aromas son pilares básicos para un mixer. Schweppes cumple los dos”.​

En su visión, hay dos grandes familias de cócteles: aquellos de mayor volumen, en los que la tónica constituye la mayor parte del contenido y su burbuja gobierna la experiencia, y las mezclas más cortas, en las que la tónica actúa como top up, aportando lift, frescura y estructura al destilado principal. “En los cócteles tipo highball”, asegura, “la burbuja persistente y elegante hace que el consumo sea más agradable y prolongado y en los de menor volumen, aporta ese fizz crucial para elevar el cóctel”.

En uno y otro caso, la burbuja de Schweppes se vuelve decisiva y define el carácter de la copa. Su manera de entender el servicio encaja de forma natural con los valores de la marca: “Tanto Sips como Schweppes trabajamos con la misma obsesión: generar el mejor momento posible para el cliente”, afirma.​

Una experiencia multisensorial

Jacob Schweppe, fundador de Schweppes

La burbuja de Schweppes está concebida para disfrutarse en clave multisensorial, desde el primer contacto hasta el final de la copa. El sonido —ese inconfundible “schhh” al abrir la botella— anticipa frescura y prepara el paladar antes incluso de servir. El aroma potencia la dimensión cítrica y botánica, amplificando los matices del destilado con el que se combina. La efervescencia constante dibuja un movimiento casi coreográfico en el vaso, un juego visual que invita a seguir bebiendo.

En boca, la textura de la burbuja, delicada y precisa, equilibra dulzor, acidez y amargor con una regularidad casi matemática. Y, más allá de la técnica, activa un territorio emocional compartido: celebraciones, sobremesas, encuentros que se alargan y conversaciones que no se quieren terminar. Marc lo sintetiza en una frase: “La burbuja aporta sabor, aroma y equilibrio. Es técnica. Pero también es emoción”.​

España, territorio Schweppes

En un país donde la sobremesa roza la categoría de patrimonio cultural, Schweppes ocupa un lugar privilegiado. La resistencia de su burbuja permite que una copa acompañe sin prisa largas conversaciones sin perder frescura ni estructura, algo esencial en la manera española de entender el tiempo en torno a la mesa. Marc Álvarez lo expresa sin rodeos: “Una sobremesa inolvidable necesita un cóctel que aguante hasta el final. Y eso lo da la burbuja”.

Al mismo tiempo, la marca se ha convertido en compañera natural del aperitivo y del tardeo, donde los cócteles ligeros y las mezclas de baja graduación encuentran en la Tónica Schweppes un aliado fiable y reconocible.​

En un contexto en el que cada temporada irrumpen nuevas tónicas, sabores experimentales y conceptos efímeros, Schweppes mantiene una lealtad que atraviesa generaciones y barras de todo tipo. “Se está produciendo un regreso a la autenticidad y la sencillez: una buena ginebra, hielo macizo, un cristal de calidad y la tónica Schweppes de siempre siguen siendo la fórmula perfecta”, sostiene Marc.

Tal vez porque muy pocas marcas consiguen combinar historia, precisión técnica, consistencia y emoción de una forma tan equilibrada. Tal vez porque ninguna otra ha logrado una burbuja capaz de mantenerse tanto tiempo y garantizar que la copa se disfrute igual de principio a fin. O quizá porque la elección del nº1 de Europa —y de muchos de los mejores bartenders del país— difícilmente puede ser casual. Marc lo encierra en una frase que suena a manifiesto: “El tiempo pasa. Schweppes mejora”.