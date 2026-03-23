Vuelven las sandalias tipo zueco más elegantes y estilosas de Ulanka: son perfectas para combinar en los outfits diarios

Las claves nuevo Generado con IA Ulanka relanza las sandalias tipo zueco Thunder, de piel trenzada, recomendadas por la influencer Gigi Vives como opción elegante y cómoda para el día a día. Las sandalias destacan por su suela de goma, diseño abierto y están disponibles en cuatro colores: marrón, amarillo, rosa y negro, facilitando su combinación con distintos estilos. Disponibles en tallas del 36 al 42 y con un precio de 59,95 euros, las Thunder buscan unir diseño, comodidad y versatilidad en un solo calzado. Durante el evento Le Confesionaire, Gigi Vives aconsejó cómo integrar estas sandalias en outfits de oficina, urbanos o informales, convirtiéndolas en pieza clave de la colección SS26 de Ulanka.

No es ninguna novedad que con la llegada del buen tiempo, muchas nos enfrentamos al clásico dilema: ¿cómo ir arreglada al trabajo sin renunciar a la comodidad ni al estilo?

Este conflicto se multiplica cuando queremos ir elegantes, modernas y cómodas en nuestros looks diarios. Para resolverlo, la influencer y creadora de contenido Gigi Vives me ha propuesto una solución sencilla y elegante: las sandalias de piel trenzada Thunder.

Concretamente, Gigi me ha recomendado este producto durante Le Confesionaire, la nueva activación de Ulanka con el objetivo de resolver esas dudas que aparecen frente al armario cada mañana.

Sandalias de piel trenzada. Ref. 1328470

Las sandalias Thunder destacan por su piel trenzada de alta calidad, que combina un estilo artesanal con un acabado moderno y ligero.

Su suela de goma aporta comodidad durante largas jornadas, mientras que el diseño abierto ofrece frescura en los días cálidos. La colección se presenta en cuatro colores versátiles: marrón clásico, amarillo, rosa y negro elegante, lo que facilita su combinación con distintos estilos y prendas.

Disponibles en tallas que van del 36 al 42, estas sandalias están pensadas para adaptarse a la mayoría de los pies femeninos.

Además, su precio es de 59,95 euros, posicionándose como una opción premium accesible para quienes buscan unir diseño, comodidad y versatilidad en un mismo calzado.

Sandalias de piel trenzada. Ref. 1328470

Lo mejor de todo es que, gracias a su diseño versátil, las Thunder se integran en diferentes looks de manera natural. Para un outfit de oficina casual, combinan con faldas midi, pantalones cropped y blusas ligeras.

Para un conjunto urbano, resultan perfectas con jeans relajados y camisetas básicas, ideales para un afterwork. Incluso funcionan para eventos informales, al conjuntarlas con vestidos fluidos o monos estructurados, aportando elegancia sin esfuerzo.

Le Confesionaire con Gigi Vives

Le Confesionaire es un formato innovador que arrancó primero en digital y culminó el 20 de marzo en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de interactuar con Gigi Vives.

En este espacio, la influencer ejerció como fashion therapist y me recomendó un conjunto completo que combinara estilo y funcionalidad: pantalones tipo balloon, una gabardina reversible y una camisa blanca, creando un look versátil que se complementa a la perfección con las sandalias Thunder.

Durante la activación Le Confesionaire, Gigi Vives guiaba a los asistentes con consejos prácticos sobre cómo construir un outfit cómodo y versátil.

Su propuesta demuestra que un buen par de sandalias no solo completa un look, sino que puede convertirse en el eje de múltiples combinaciones. Esta filosofía está en el corazón de la colección SS26 de Ulanka, diseñada para adaptarse al ritmo real de la vida y sin sacrificar estilo.