Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la freidora de aire más barata y potente: disponible por solo 39,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Lidl lanza una freidora de aire Silvercrest de 4,7 litros y 2.000 W por solo 39,99 euros, causando largas colas en sus tiendas. El aparato permite cocinar de forma más saludable gracias a su sistema de circulación de aire caliente, reduciendo el uso de aceite. Su capacidad es apta para hogares de hasta cuatro personas y permite preparar desde patatas fritas hasta platos de repostería. El diseño compacto, la cesta extraíble y el revestimiento antiadherente facilitan tanto el uso diario como la limpieza del electrodoméstico.

En plena fiebre por los electrodomésticos que prometen cocinar con menos aceite y simplificar la vida en la cocina, Lidl ha vuelto a apostar por uno de los aparatos más demandados del momento.

La cadena alemana ha puesto a la venta desde hoy una nueva freidora de aire de su marca Silvercrest que presenta una relación calidad-precio inmejorable.

El dispositivo llega a los establecimientos con un precio de 39,99 euros, situándose claramente en la gama económica del mercado de las freidoras.

Freidora de aire 4,7 L 2000 W.



Con esta estrategia, la compañía busca ofrecer un electrodoméstico accesible para quienes quieren iniciarse en este tipo de cocina sin realizar un gran desembolso, algo que explica en parte el éxito que suelen tener los pequeños electrodomésticos de su sección de bazar.

La freidora cuenta con una capacidad de 4,7 litros, suficiente para preparar varias raciones en una sola tanda y pensada para hogares de tres o incluso cuatro personas.

Este volumen permite cocinar desde patatas fritas o croquetas hasta piezas de pollo, pescado o verduras, todo ello en un cestillo extraíble que facilita tanto el manejo de los alimentos como su limpieza posterior.

Uno de los elementos más destacados del aparato es su potencia de 2.000 vatios, una cifra elevada dentro de este segmento y que permite alcanzar rápidamente la temperatura de cocción.

Freidora de aire 4,7 L 2000 W.

Además, gracias al sistema de circulación de aire caliente, los alimentos se cocinan de forma uniforme y adquieren una textura crujiente similar a la fritura tradicional, pero utilizando muy poca cantidad de aceite o incluso prescindiendo de él.

Más allá de su función principal, este tipo de freidoras se han popularizado por su versatilidad en la cocina doméstica. En la práctica, el electrodoméstico puede utilizarse para freír, asar, hornear o recalentar alimentos, lo que lo convierte en una alternativa rápida al horno convencional para preparaciones cotidianas.

De hecho, es habitual emplearlo para elaborar desde aperitivos congelados hasta platos más elaborados como verduras asadas, filetes de pescado o pequeñas piezas de repostería.

En cuanto al diseño, el modelo mantiene el formato compacto característico de muchas freidoras de aire actuales: estructura vertical, cesta frontal extraíble y revestimiento antiadherente, elementos que facilitan tanto el uso diario como la limpieza.

Además, su tamaño está pensado para ocupar poco espacio en la encimera, un aspecto especialmente valorado en cocinas pequeñas.