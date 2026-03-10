Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el horno más barato: cuesta 39,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Lidl lanza un mini horno de sobremesa SilverCrest de 1300 W por 39,99 euros, ideal para cocinas pequeñas y segundas residencias. El aparato ofrece una capacidad de 14 litros y permite hornear, gratinar y preparar repostería de forma rápida y eficiente. Cuenta con tres modos de funcionamiento, temporizador de hasta 60 minutos y accesorios como bandeja, parrilla y recogemigas extraíble. Su potencia permite alcanzar hasta 230 °C en poco tiempo, facilitando la preparación de recetas sin largas esperas.

En un contexto en el que cada vez se valora más la rapidez y la agilidad a la hora de cocinar, los pequeños electrodomésticos que permiten preparar recetas de forma sencilla se han convertido en aliados habituales en muchas cocinas.

Poder hornear una pizza, gratinar un plato de pasta o preparar un bizcocho en pocos minutos y sin encender el horno convencional es una ventaja que muchos consumidores buscan.

En esta línea, el mini horno de sobremesa SilverCrest de 1300 W, comercializado por la cadena de supermercados alemana Lidl, se presenta como una solución práctica para quienes desean cocinar recetas deliciosas de manera rápida, eficiente y sin ocupar demasiado espacio en la cocina.

Minihorno 1300 W.

Este electrodoméstico compacto está diseñado para colocarse directamente sobre la encimera y ofrece una alternativa funcional al horno tradicional, especialmente en viviendas con cocinas pequeñas, apartamentos o segundas residencias.

El modelo cuenta con una capacidad aproximada de 14 litros, suficiente para preparar platos individuales o para dos personas, como pizzas pequeñas, empanadas, verduras asadas o repostería casera.

Su tamaño reducido permite aprovechar mejor el espacio, sin renunciar a las funciones básicas de un horno convencional.

Uno de los aspectos más valorados del mini horno SilverCrest es su potencia de 1300 vatios, que le permite alcanzar temperaturas de hasta 230 °C en poco tiempo.

Esta rapidez de calentamiento facilita la preparación de recetas sin largas esperas, lo que resulta especialmente útil en el día a día.

El aparato incorpora, además, tres modos de funcionamiento —calor superior, calor inferior o ambos combinados— que permiten adaptar la cocción según el tipo de alimento y obtener un resultado uniforme.

El dispositivo también incluye un temporizador de hasta 60 minutos con señal acústica, lo que permite controlar el tiempo de cocción con precisión.

Gracias a esta función, es posible programar desde el tostado de pan o el gratinado de un plato hasta la elaboración de pequeños bizcochos o quiches. Además, el interior dispone de tres niveles de inserción, lo que facilita ajustar la posición de la bandeja o la parrilla según las necesidades de cada receta.

En cuanto a los accesorios, el mini horno incluye bandeja para hornear, parrilla metálica, pinza para extraer los alimentos y una bandeja recogemigas extraíble, elementos que facilitan tanto el uso como la limpieza del aparato.

El precio es otro de los factores que explican su popularidad. Este modelo se vende habitualmente en la tienda online de Lidl por 39,99 euros.