Colas kilométricas en Decathlon para hacerse con el mejor abrigo: está disponible por solo 29,99 euros

Con el regreso de las lluvias y el frío, la elección del abrigo adecuado se convierte en una prioridad.

Precisamente, el abrigo impermeable con capucha para mujer Quechua NH100 que vende Decathlon se presenta como una opción clara para quienes buscan protección, comodidad y un precio accesible.

Con un diseño pensado para la funcionalidad, este abrigo presenta ligereza, aislamiento y resistencia a la intemperie, adaptándose tanto a actividades al aire libre como al uso diario en la ciudad.

El diseño de este abrigo destaca por su corte de longitud media, mangas largas y capucha incorporada con forro interior, ofreciendo una protección extra para cabeza y cuello.

Fabricado con tejido sintético 100% poliéster, con revestimiento de poliuretano, resiste la lluvia ligera, la nieve y el viento.

Además, su interior cuenta con un forro de guata de 100 g/m² en cuerpo y brazos, suficiente para mantener el calor hasta aproximadamente -5 °C. Asimismo, las costuras principales son estancas y el tejido ofrece una impermeabilidad de 5.000 mm H₂O (Schmerber), lo que lo hace adecuado para paseos en invierno bajo lluvia o nieve moderada.

La capucha, por su parte, es impermeable y las mangas incluyen puños con elástico para evitar la entrada de aire o agua, mientras que los dos bolsillos forrados en fibra polar proporcionan un espacio práctico y cálido para las manos.

En cuanto a tallas y colores, el abrigo está disponible desde XS hasta 2XL, adaptándose a distintos tipos de cuerpo y preferencias.

Lo mejor de todo es su precio: Decathlon vende este abrigo por tan solo 29,99 euros, posicionándose como una de las alternativas más económicas del mercado con estas prestaciones.

Un detalle adicional es que parte del abrigo está confeccionado con poliéster reciclado, lo que refleja un compromiso con la sostenibilidad al reducir el consumo de recursos nuevos y moderar la huella ecológica del producto.