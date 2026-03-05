Acaba de llegar a Alcampo la freidora de aire más barata de la temporada: está disponible por solo 59,90 euros

Las claves nuevo Generado con IA Alcampo pone a la venta la freidora de aire Taurus 7S Wall por solo 59,90 euros, siendo una de las más baratas de la temporada. Tiene una capacidad de 6,5 litros y una potencia de 1600 W, permitiendo cocinar para familias o grupos pequeños de manera rápida y uniforme. Dispone de panel digital táctil, ocho programas predefinidos y un accesorio separador para preparar varios alimentos sin mezclar sabores. Su diseño moderno incluye cesta antiadherente desmontable, lo que facilita tanto la extracción de alimentos como la limpieza posterior.

Vivimos en una era marcada por la rapidez y la inmediatez. Entre el trabajo, los desplazamientos, las responsabilidades familiares y los compromisos sociales, cada minuto cuenta, y la cocina no es la excepción.

En este contexto, encontrar soluciones que permitan preparar comidas de manera eficiente, sin sacrificar sabor ni calidad, se ha convertido en una prioridad en muchos hogares.

Precisamente, la freidora de aire Taurus 7S Wall que vende Alcampo surge como un aliado perfecto para quienes buscan practicidad, salud y buen gusto en la cocina.

Freidora de aire. Alcampo.

Con una capacidad de 6,5 litros, esta freidora es capaz de atender a familias medianas o pequeños grupos de comensales, ofreciendo la posibilidad de cocinar alimentos abundantes en una sola tanda.

Su potencia de 1600 W garantiza que los alimentos se cocinen de manera uniforme y rápida, logrando texturas crujientes por fuera y tiernas por dentro, sin necesidad de grandes cantidades de aceite.

Este enfoque permite disfrutar de platos fritos más ligeros y saludables, un punto clave para quienes buscan cuidar la alimentación sin renunciar al placer de comer.

El diseño de la Taurus 7S Wall es moderno y funcional. Su cesta desmontable con revestimiento antiadherente facilita no solo la extracción de los alimentos una vez cocinados, sino también la limpieza posterior, un aspecto esencial en la vida acelerada que llevamos.

Freidora de aire.

Además, su panel de control digital táctil permite ajustar temperatura y tiempo con precisión, adaptándose a diferentes tipos de ingredientes y recetas, mientras los ocho programas predefinidos simplifican la preparación de platos habituales como pollo, patatas, pizza o incluso postres.

Otro de los detalles más destacados de este modelo es el accesorio Wall, que actúa como separador dentro de la cesta, permitiendo cocinar distintos alimentos al mismo tiempo sin que se mezclen sabores.

Esto no solo ahorra tiempo, sino que también facilita mantener la integridad de cada plato, una ventaja considerable para quienes desean preparar comidas completas de manera simultánea y sin complicaciones.