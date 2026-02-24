Llega a Aldi la solución para decir adiós a los cristales sucios: disponible a partir del sábado 28 por solo 24,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Aldi lanza un limpiador de ventanas y vaporera por 24,99 euros, disponible a partir del sábado 28 de febrero. El dispositivo es recargable, ofrece hasta 40 minutos de autonomía y combina la función de vapor de 1.000 W con limpieza de paño. Incluye accesorios como paños de microfibra y bloqueo de seguridad, y puede limpiar cristales, espejos, azulejos y otras superficies lisas. Aldi añade a su bazar una mopa con pulverizador integrado y un limpiador de tapicería de alta potencia para facilitar las tareas domésticas.

Limpiar los cristales suele ser una de las tareas más tediosas del hogar: requiere tiempo, esfuerzo físico y, a menudo, deja marcas o restos de suciedad que obligan a repetir la tarea.

Sin embargo, Aldi ha propuesto una solución que promete simplificar esta labor diaria con su limpiador de ventanas y vaporera, disponible a partir del 28 de febrero en sus tiendas.

Este innovador dispositivo combina la comodidad de un limpiador recargable con la potencia de una vaporera portátil, permitiendo abordar no solo los cristales y espejos, sino también otras superficies lisas, de manera rápida y eficiente, reduciendo el esfuerzo y mejorando los resultados de limpieza.

Limpiador de ventanas / Vaporera.

El aparato destaca por su diseño compacto y ergonómico, pensado para facilitar el manejo y alcanzar ventanas altas o difíciles de limpiar.

La versión recargable ofrece hasta 40 minutos de autonomía, suficiente para limpiar varias ventanas de una vivienda sin necesidad de recargar.

Por su parte, la función de vapor cuenta con 1.000 W de potencia y un depósito de 250 ml, ideal para ablandar suciedad incrustada o higienizar superficies resistentes.

El equipo incluye accesorios como paños de microfibra y un sistema de bloqueo de seguridad para el vapor, demostrando atención a la seguridad y comodidad del usuario.

Pero eso no es todo, tal y como se ha mencionado anteriormente, este limpiador no se limita a ventanas y cristales: su función de vapor permite limpiar espejos, azulejos, mesas de cristal y otras superficies lisas.

Es una herramienta útil para quienes desean reducir el uso de productos químicos y agilizar las tareas domésticas. La combinación de limpieza con paño y vapor asegura que los resultados sean uniformes, sin rayas ni marcas.

El limpiador de ventanas y vaporera se ofrece a un precio de 24,99 euros, con un descuento del 16 % sobre su precio original de 29,99 euros.

Eso sí, como suele ser habitual en los productos de bazar de Aldi, la disponibilidad es limitada, por lo que se recomienda a los interesados adquirirlo cuanto antes.

Otras novedades

Además del limpiador de ventanas y vaporera, Aldi ha programado para el sábado 28 de febrero otras incorporaciones en su oferta de bazar con artículos diseñados para facilitar las tareas domésticas a precios muy ajustados.

Una de las principales novedades es una mopa con pulverizador integrado, pensada para agilizar la limpieza de suelos sin necesidad de recurrir a la aspiradora tradicional, por solo 7,99 euros.

Novedades Aldi.

Este equipo incorpora un depósito de solución limpiadora en el mango que permite pulverizar directamente sobre la superficie mientras se pasa la mopa con funda de microfibra lavable, lo que simplifica la limpieza cotidiana de suelos de cerámica, gres, porcelánico e incluso parquet o laminados.

Asimismo, junto a esta mopa, Aldi también incorpora a su lineal un limpiador de tapicería de alta potencia diseñado para eliminar manchas en sofás, alfombras, colchones o incluso asientos de coche.

Con una potencia de hasta 750 W, un sistema de doble depósito (agua limpia y agua sucia) y una succión aproximada de 15 kPa, este dispositivo permite pulverizar y aspirar la suciedad de forma más profunda que una mopa convencional.