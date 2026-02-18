Beatriz Jiménez, cocinera: "Os presento las albóndigas más fáciles y rápidas con estos 2 ingredientes de Mercadona"

Las claves nuevo Generado con IA Beatriz Jiménez presenta una receta sencilla de albóndigas utilizando solo dos productos de Mercadona: albóndigas de cerdo y fritada de pisto. La preparación consiste en pasar las albóndigas por harina, freírlas hasta dorarlas y luego mezclarlas con la fritada de verduras. Esta propuesta está pensada para quienes buscan soluciones rápidas y sabrosas para comer sin complicarse en la cocina. El plato se puede servir de inmediato y ofrece una opción práctica para resolver comidas en días con poco tiempo o ganas de cocinar.

En una época en la que el ritmo de vida aprieta y el reloj manda más que el recetario, la cocina rápida y sencilla se ha convertido en una aliada imprescindible.

Cada vez son más los hogares que buscan soluciones eficaces para resolver la comida diaria sin renunciar al sabor ni a cierta calidad en el resultado. En ese contexto se enmarca la última propuesta de la creadora de contenido gastronómico Beatriz Jiménez en su canal de YouTube Beatriz Cocina.

Bajo el enfoque de practicidad absoluta, la cocinera ha presentado una receta que promete salvar más de una jornada complicada. "Os presento las albóndigas más fáciles y rápidas con estos 2 ingredientes de Mercadona", comienza diciendo al inicio del vídeo.

Las albóndigas más rápidas y fáciles

La premisa es clara y conecta con una situación habitual: "Para cuando la cosa se complica, llega la hora de comer y no nos ha dado tiempo de hacer nada. O para esos días de pereza, que lo último que se quiere es pasar mucho tiempo cocinando".

La propuesta se apoya en dos únicos artículos del supermercado Mercadona: un paquete de 24 albóndigas de cerdo (4,55 €/840 gramos) y fritada de pisto (1,30 €/380 gramos). Este último, detalla Jiménez, incluye "lo clásico de un pisto: tomate, cebolla, calabacín, pimiento y aceite de oliva".

Aunque se trata de una receta de conveniencia, Beatriz no descuida la técnica. Antes de freír, pasa las albóndigas por una fina capa de harina de trigo para sellarlas correctamente.

Se fríen en tandas, a temperatura media, y se dejan "hechas del todo, bien fritas", doradas por fuera y cocinadas por dentro.

"Esa es la clave para que luego resulten muy jugosas", explica, insistiendo en no moverlas en exceso para lograr un buen sellado.

Una vez fritas y escurridas, retira el aceite sobrante, devuelve las albóndigas a la cazuela y las mezcla con la fritada, aprovechando únicamente el calor residual, sin añadir más temperatura.

Para esta cantidad, aclara, basta con un solo envase de fritada. El resultado: un plato completo que puede servirse de inmediato.

"Rápidamente, con dos ingredientes del Mercadona, la comida resuelta", resume la cocinera.