Arrasa el nuevo arroz preparado de Mercadona: receta lista en 5 minutos y tan solo cuesta 2,20 €

Imagen de archivo de un plato de arroz.

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona lanza un nuevo arroz marinera Hacendado ultracongelado, listo en solo 5 minutos y sin necesidad de descongelar. El plato combina arroz con mejillones, gambas, calamar y verduras, logrando un sabor equilibrado y casero. Su precio es de 2,20 euros por un paquete de 350 gramos, lo que ofrece dos raciones grandes a un coste muy accesible. El producto destaca por su practicidad, sabor y relación calidad-precio, siendo una alternativa económica frente al delivery.

En la vida moderna, donde el tiempo escasea y las prisas marcan la agenda, contar con opciones de comida rápida y fácil de preparar es todo un salvavidas.

Los alimentos ultracongelados, listos para calentar en cuestión de minutos, se han convertido en aliados de estudiantes, profesionales y familias que buscan una solución práctica sin renunciar al sabor.

En este contexto, Mercadona ha lanzado su nuevo arroz marinera Hacendado ultracongelado, un plato que promete convertirse en uno de los favoritos.

Arroz marinera Hacendado ultracongelado.

Lo que más llama la atención de este producto es su rapidez de preparación. En tan solo cinco minutos, sin necesidad de descongelar, el arroz con mariscos y su delicado sofrito mediterráneo está listo para servir.

Solo hay que sacarlo del plástico y calentarlo en el microondas o en sartén, sin complicaciones ni utensilios adicionales.

Además de su comodidad, este arroz ultracongelado destaca por su precio accesible: solo 2,20 euros por un paquete de 350 g; es decir, 2 raciones grandes.

Esto lo convierte en una alternativa económica frente a pedidos de delivery, donde un plato similar puede costar casi 10 veces más y tardar mucho más en llegar a la mesa. Así, Mercadona ofrece un equilibrio perfecto entre practicidad, sabor y ahorro.

Información complementaria.

En cuanto a sabor, puedo decir que este arroz no defrauda. Tras haberlo probado, se nota la presencia del arroz con mejillones, gambas, calamar y verduras, logrando un perfil de sabor equilibrado que recuerda a un plato casero.

Si bien es un producto ultracongelado, destaca su relación calidad‑precio, convirtiéndolo en una alternativa práctica y sabrosa para cualquier comida rápida.