Mercadona dice adiós a una de sus colonias favoritas de los clientes: la retiran cuando costaba menos de 15€

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona ha retirado de forma definitiva la colonia Único Musk, una de las fragancias favoritas de sus clientes. La desaparición del producto ha generado debate y numerosas consultas entre los consumidores habituales de la colonia. La empresa confirmó a través de redes sociales que la colonia ya no forma parte de su catálogo, aunque ha tomado nota del interés de los clientes. La decisión forma parte de la política de Mercadona de renovar y actualizar periódicamente su oferta de productos.

Si hay algo que se ha podido comprobar en los últimos años es que Mercadona se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los supermercados favoritos de los consumidores españoles.

Una parte fundamental del éxito de Mercadona radica en su capacidad para escuchar a los clientes y responder de forma activa a sus demandas a través de las redes sociales.

Precisamente, en los últimos días, la cadena valenciana ha generado expectación entre los consumidores tras recibir numerosas consultas sobre la disponibilidad de un producto específico.

Varios usuarios de X (antes Twitter) habían reportado que no encontraban la colonia Único Musk en las estanterías de sus supermercados habituales ni en la app de Mercadona.

Esta repentina desaparición ha desatado un gran debate entre clientes que la consumían regularmente.

Hola 🫤. Así es, ya no tenemos esta colonia a la venta en nuestras tiendas 😣, sentimos las molestias 🥺. No obstante, queremos pasar nota de tu interés.

¿Qué destacabas de esta fragancia y en qué tienda 🛒 la comprabas? Gracias por escribirnos ✍️.

Feliz tarde. — Mercadona (@Mercadona) January 14, 2026

El perfume, incluido dentro de la sección de perfumería de Mercadona, había sido uno de los más reconocibles para muchos consumidores por su aroma característico y su relación calidad‑precio.

Sin embargo, varios usuarios detectaron recientemente que ya no estaba disponible en las estanterías de sus supermercados habituales ni en la tienda online, lo que ha llevado a numerosos clientes a preguntar directamente a Mercadona.

Ante estas consultas, la empresa ha respondido que ya no disponen de la colonia Único Musk en su surtido y que esta retirada es definitiva, aunque toman nota del interés expresado por los usuarios para posibles consideraciones futuras.

La retirada de Único Musk se enmarca dentro de la política habitual de la cadena valenciana de actualizar y renovar periódicamente su oferta de productos, algo que puede implicar tanto la incorporación de novedades como la eliminación de artículos que, por distintos motivos, dejan de formar parte del catálogo.

En este caso, y según las respuestas ofrecidas por la propia Mercadona en redes sociales, no está previsto que la colonia vuelva a estar a la venta.