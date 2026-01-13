Llega a Aldi la colección más esperada: pijamas, freidoras de aire, utensilios de cocina e incluso mantas desde 2,99 €

La cadena alemana ha lanzado todo tipo de prendas y productos funcionales, desde ropa cómoda hasta pequeños electrodomésticos.

Enero de 2026 ha puesto en marcha en Aldi una de esas colecciones de hogar y bienestar que suelen convertirse en tendencia en redes sociales y grupos de consumidores.

Tras el éxito de propuestas anteriores, la cadena ha reunido prendas y productos funcionales, desde ropa cómoda hasta pequeños electrodomésticos, con precios que arrancan en apenas 2,99 euros y que se espera que vuelen de las estanterías.

Esta oferta llega en un momento en el que, en paralelo, el mercado del calzado artesanal español, representado por firmas como Macarena Shoes, también goza de presencia en el imaginario del consumidor, especialmente en lo que respecta a confort y diseño.

En el apartado de textil de Aldi, uno de los grandes protagonistas es el pijama de franela, disponible por 11,99 euros. Confeccionado en algodón 100 %, está diseñado para ofrecer abrigo y suavidad durante las noches más frías.

Incluye camiseta de manga larga y pantalón con cintura elástica y bolsillos, un detalle funcional que no siempre se encuentra en este rango de precios. Es una prenda pensada para el uso diario, cómoda y resistente, que encaja con el creciente interés por la ropa de estar en casa.

Pijama de franela.

La cocina vuelve a ser otro de los pilares de la colección. Aldi ofrece utensilios de acero inoxidable desde 3,99 euros, con piezas básicas como cucharones, espátulas o espumaderas, pensadas para renovar el menaje sin gastar de más.

A esto se suma una sartén de 24 centímetros por 5,99 euros, apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción, y con posibilidad de uso en horno. Una propuesta sencilla, pero muy competitiva, para quienes buscan funcionalidad sin complicaciones.

Utensilios de cocina.

Asimismo, entre los artículos que más han llamado la atención del nuevo folleto destaca la freidora de aire caliente, uno de los electrodomésticos más demandados de los últimos años.

Aldi la pone a la venta por 29,99 euros, con una capacidad de 3,5 litros, varios programas automáticos y control táctil. Este tipo de aparato se ha consolidado como una alternativa para cocinar con menos aceite, alineándose con la búsqueda de hábitos más saludables sin renunciar al sabor.

Freidora de aire.

La colección se completa con propuestas pensadas para el confort del hogar, como una manta de 120 x 150 centímetros por solo 2,99 euros, ideal para el sofá o como complemento de abrigo en el dormitorio.

Un producto sencillo que refuerza la idea de que pequeños detalles pueden mejorar el bienestar diario sin suponer un gran gasto.

Manta.

Eso sí, como viene siendo habitual en Aldi, todos estos artículos solo estarán disponibles hasta agotar existencias.

La cadena mantiene su estrategia de lanzamientos puntuales y stock limitado, lo que significa que no se reponen una vez se venden.

Esta política convierte cada colección en una oportunidad única y explica por qué muchos de estos productos se agotan en cuestión de días, especialmente los más demandados.

Por ello, quienes estén interesados en hacerse con alguno de estos artículos deberán acudir a tienda cuanto antes, ya que su disponibilidad dependerá del ritmo de ventas en cada establecimiento.