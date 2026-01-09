Llega a Lidl la solución infalible para sobrevivir al frío este 2026: el radiador más potente por solo 34,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Lidl lanza un radiador de aceite de 1500 W por solo 34,99 euros, ideal para combatir el frío este invierno sin grandes gastos. El radiador cuenta con tres niveles de funcionamiento, termostato regulable y siete aletas para una emisión de calor más eficiente y uniforme. Dispone de diseño compacto, ruedas multidireccionales y asa integrada, facilitando su traslado entre habitaciones y uso en espacios reducidos. Disponible en blanco o negro, el aparato destaca por su bajo consumo, fácil manejo y adaptabilidad a cualquier estancia del hogar.

Con la llegada del invierno y la bajada de temperaturas, Lidl ha incluido en su catálogo la solución infalible para olvidarnos de pasar frío en nuestro día a día, y lo mejor de todo, sin dejarnos el sueldo del mes.

Se trata de un radiador de aceite que ofrece un diseño móvil, potencia ajustable y un precio competitivo, dirigido a consumidores que buscan un extra de calor en casa sin grandes inversiones ni instalación fija.

El radiador de aceite de 1500 W de Lidl se comercializa actualmente por 34,99 euros, posicionándose como una de las opciones más asequibles dentro de su categoría.

Radiador de aceite 1500 W.

Disponible en color blanco o negro, el aparato presenta un diseño sobrio y compacto que encaja fácilmente en cualquier estancia del hogar, desde salones y dormitorios hasta despachos o habitaciones de uso ocasional.

Uno de los puntos fuertes de este radiador es su potencia máxima de 1500 W, distribuida en tres niveles de funcionamiento, lo que permite adaptar el consumo energético y la intensidad del calor según las necesidades de cada momento. A esto se suma un termostato regulable, que ayuda a mantener una temperatura estable sin picos de consumo innecesarios.

El radiador cuenta, además, con siete elementos o aletas, responsables de aumentar la superficie de emisión de calor.

Además, al tratarse de un sistema de aceite térmico, el calor se libera de forma progresiva y uniforme, manteniéndose durante más tiempo incluso después de apagar el dispositivo.

Pensado para un uso práctico en el día a día, el radiador incorpora cuatro ruedas multidireccionales y un asa integrada, lo que facilita su desplazamiento entre habitaciones sin esfuerzo.

Sus dimensiones aproximadas de 33 x 55,5 x 24 cm y un peso cercano a los 5 kg permiten colocarlo sin problemas incluso en espacios reducidos.

Además, dispone de un cable de alimentación de 1,8 metros, suficiente para adaptarse a la mayoría de enchufes domésticos sin necesidad de alargadores.