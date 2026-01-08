Adiós a tener que pagar a pintores profesionales: el nuevo invento de Lidl que está disponible por 29,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Lidl lanza una pistola pulverizadora recargable de 20V por 29,99 euros, ideal para pintar superficies sin necesidad de contratar profesionales. La herramienta, de la marca Parkside, es apta para pinturas, barnices y esmaltes convencionales con viscosidad de hasta 70 DIN-segundos. Incluye depósito de 1,2 litros, cuatro boquillas, tres patrones de pulverización y tecnología HVLP para ahorrar pintura y lograr buenos resultados. Es ligera, fácil de manipular, viene con garantía de tres años y está disponible tanto en tienda física como online (con 4,99 € de gastos de envío).

Con el inicio de año y la vuelta a la rutina, mucha gente se está planteando realizar reformas y cambios para dar un toque más moderno y acogedor a la casa. Pero todas las inversiones de este tipo requieren dinero y tiempo.

Sin embargo, Lidl nos trae un nuevo invento que promete revolucionar el mercado sin gastarse el sueldo del mes.

Concretamente, se trata de una pistola pulverizadora para pintar cualquier superficie en cuestión de segundos y sin gastarse dinero en profesionales.

Pistola pulverizadora recargable 20 V.

Diseñada y fabricada por Parkside, la marca de referencia en herramientas de Lidl, esta herramienta recargable de 20 V nos puede servir para trabajar con pinturas, barnices y esmaltes convencionales con una viscosidad de hasta 70 DIN-segundos.

Pero eso no es todo, esta pistola pulverizadora viene con un depósito de 1,2 litros y una tolva que se llena fácilmente. Además, sirve para pintar superficies lisas o texturizadas y ofrece un rendimiento de hasta 2 metros cuadrados por minuto.

Asimismo, ofrece tres patrones de pulverización ajustables: chorro plano horizontal, chorro plano vertical y un control giratorio para una fácil regulación de la cantidad de aire y de pintura. Además, incorpora tecnología de baja presión HVLP, que ofrece buenos resultados y gastando menos pintura.

Cuenta con un diseño ligero, con lo que su manipulación no te dará problemas. Y permite un ajuste en el chorro gracias a las 4 boquillas que vienen incluidas. Las medidas de estas son: 1,5 mm, 1,8 mm, 2,2 mm y 2,6 mm de diámetro.

En cuanto a sus dimensiones, mide 29,9 x 28,4 x 15 cm, con lo que almacenarla no debería ser un problema. Y además, está fabricada con plástico, alcanzando un peso mínimo de 998 gramos.

Pero eso no es lo mejor de todo, como viene siendo habitual en Lidl, uno de los atractivos de la cadena es su precio. La superficie alemana vende este artículo por solo 29,99 euros.

La verdad es que es una opción realmente económica, que no solo garantiza un resultado increíble, sino que también promete una calidad inmejorable. Además, este producto viene con una garantía de tres años y no tendrás que pagar nada si decides devolverlo, ya sea porque no te convence o porque llegó dañado.

Asimismo, al igual que el resto de productos, se puede encontrar tanto en la tienda online como en los establecimientos físicos de la compañía. Si se apuesta por hacer la compra en la web, hay 4,99 euros de gastos de envío.