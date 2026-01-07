Ofertón en las tiendas de Decathlon: la cadena vende abrigos, leggings compresivos e incluso zapatillas desde 18,99 €

Las claves nuevo Generado con IA Decathlon lanza una colección de prendas deportivas y urbanas en rebajas, con abrigos, leggings compresivos y zapatillas desde 18,99 €. El abrigo impermeable para mujer destaca por su protección contra frío, lluvia y viento, con capucha ajustable y disponible en tallas S a XL por 29,99 €. Las zapatillas New Balance de diseño retro están rebajadas a 42,99 €, ofrecen comodidad y resistencia, y están disponibles en varios colores y tallas. Las mallas compresivas, por 18,99 €, están confeccionadas en tejido elástico y transpirable, ideales para deporte y moda athleisure, en tallas M y L.

En pleno invierno y con la vuelta a la rutina tras las fiestas, las temperaturas mínimas obligan a apostar por prendas cómodas y versátiles.

Precisamente, Decathlon ha reforzado su sección de moda con una colección deportiva pensada para acompañar tanto en actividades al aire libre como en el día a día urbano.

La nueva selección de rebajas incluye un abrigo impermeable para mujer, zapatillas deportivas de estilo casual y mallas compresivas, entre otros artículos, básicos que destacan por su funcionalidad, diseño sencillo y precios muy competitivos.

Abrigo impermeable.

Uno de los artículos estrella de esta colección es el abrigo impermeable de montaña e invierno para mujer, disponible por 29,99 euros.

Se trata de una prenda pensada para proteger del frío, la lluvia y el viento, gracias a su tejido exterior impermeable y su diseño con capucha ajustable. El corte es recto y cómodo, ideal para superponer capas en los días más fríos.

Está disponible en tallas que van desde la S hasta la XL y en un color beige, fácil de combinar e ideal para encajar tanto en looks deportivos como más casuales.

Además, incorpora bolsillos laterales con cierre, lo que la convierte en una opción práctica para paseos, escapadas rurales o trayectos diarios durante el invierno.

Zapatillas New Balance.

Otro de los artículos que más han llamado la atención de esta temporada de rebajas son las zapatillas New Balance, cuyo modelo apuesta por un diseño clásico de inspiración retro, perfecto para el uso diario.

A la venta por 42,99 euros tras un 12% de descuento, presentan una silueta baja, suela de goma flexible y un interior acolchado que aporta comodidad en el día a día. El exterior combina materiales sintéticos resistentes con detalles en contraste, manteniendo un estilo limpio y atemporal.

Están disponibles en tallas del 36 al 42,5 y en colores básicos como negro con detalles blancos y gris, lo que facilita su combinación con vaqueros, leggings o conjuntos deportivos.

Son una opción versátil para quienes buscan calzado cómodo sin renunciar a una estética cuidada.

Malla compresiva.

Por último, completan la colección las mallas compresivas, una de las prendas más demandadas en moda deportiva, disponibles por 18,99 euros.

Confeccionadas en un tejido elástico y transpirable, ofrecen un ajuste ceñido que favorece la sujeción muscular y la libertad de movimiento. Su cintura alta proporciona mayor comodidad y estabilidad, especialmente durante entrenamientos o actividades de intensidad media.

Este modelo está disponible en tallas M y L y en color negro, un básico imprescindible que combina fácilmente con sudaderas, camisetas técnicas o chaquetas deportivas.

Son ideales tanto para hacer ejercicio como para crear looks athleisure, una tendencia que sigue ganando protagonismo esta temporada.