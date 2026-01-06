Llega a Jysk el mueble de televisión más barato y funcional de la temporada: está disponible por solo 17,50 euros

Las claves nuevo Generado con IA Jysk lanza el mueble de televisión Astrup por solo 17,50 euros, destacando por su funcionalidad y precio bajo. El diseño minimalista en color negro y sus dimensiones compactas lo hacen ideal para espacios pequeños y televisores de tamaño reducido. Fabricado con materiales resistentes y certificados FSC, soporta hasta 20 kilos y es fácil de montar, según opiniones de clientes. Los compradores valoran su versatilidad, ya que puede usarse también como estantería o soporte adicional en el hogar.

Al mal tiempo, buena cara. Y en tiempos en que el hogar se adapta a espacios cada vez más reducidos y presupuestos ajustados, el minorista danés Jysk ofrece una solución práctica y asequible: el mueble Astrup por solo 17,50 euros.

Este modelo se perfila como una opción idónea para quienes buscan un mueble sencillo, funcional y económico sin renunciar a un diseño contemporáneo.

El Astrup destaca por su precio sorprendentemente bajo: 17,50 euros, lo que lo convierte en uno de los muebles de televisión más económicos dentro de su categoría, ideal para apartamentos, habitaciones secundarias o salones de dimensiones reducidas.

Mueble tv Astrup.

Presenta un diseño minimalista en color negro, con un único estante inferior que permite colocar dispositivos electrónicos como consolas, decodificadores o reproductores multimedia.

Sus dimensiones compactas de 90 centímetros de ancho, 49 centímetros de alto y 24 centímetros de profundidad lo hacen adecuado para televisores de pequeño a mediano tamaño, sin saturar el espacio del salón.

Fabricado con tableros de MDF y melamina, el Astrup combina ligereza con resistencia. Los elementos auxiliares incluyen plástico ABS y polipropileno, mientras que los componentes metálicos cuentan con tratamiento de pintura en polvo para evitar la oxidación.

Con un peso aproximado de 5 kilos y una capacidad de carga máxima de 20 kilos, es capaz de soportar la mayoría de televisores LED o LCD de pequeño formato.

Mueble tv Astrup.

Además, sus componentes de madera cuentan con certificación FSC 100%, garantizando que provienen de bosques gestionados de manera sostenible.

Clientes que han adquirido el Astrup destacan su facilidad de montaje, estabilidad y versatilidad. De hecho, actualmente tiene una puntuación de 5 estrellas sobre 5.

Algunos usuarios han reportado que lo utilizan incluso como estantería o soporte adicional en otros espacios del hogar.

Si bien el tamaño limita su uso con televisores grandes, la mayoría coincide en que ofrece una excelente relación calidad-precio.