Acaba de llegar a Primark el mueble organizador más barato, funcional y elegante: está disponible por solo 70 euros

Las claves nuevo Generado con IA Primark lanza una estantería tipo escalera con estantes de ratán natural por solo 70 euros. El mueble está diseñado para interiores y combina funcionalidad con un estilo boho chic, gracias a sus materiales de madera y ratán. Sus dimensiones (150 cm de alto, 42 cm de ancho y 44 cm de profundidad) permiten adaptarlo a espacios grandes o pequeños. Se entrega para montar en casa con fijaciones incluidas y cuenta con una política de devoluciones de 28 días.

Ha empezado ya oficialmente el 2026, y Primark ha dado un paso más en su línea de mobiliario con la presentación de una estantería tipo escalera con estantes de ratán natural,.

Diseñada para interiores, esta estantería busca ofrecer soluciones de almacenamiento versátiles sin sacrificar la estética, integrándose con facilidad en salones, dormitorios, oficinas o rincones de lectura.

El diseño se inspira en las estructuras clásicas en forma de escalera, con un perfil que asciende desde la base hasta la parte superior, permitiendo colocar diferentes objetos en cada nivel.

Estantería tipo escalera.

Su estilo boho chic incorpora materiales naturales como la madera y el ratán, aportando calidez y un toque orgánico a la decoración. Los estantes de ratán ofrecen además superficies ventiladas, adecuadas para libros, plantas u otros accesorios.

La estantería está fabricada en un 80% de madera y un 20% de ratán natural. Asimismo, sus dimensiones exteriores son 150 cm de altura, 42 cm de ancho y 44 cm de profundidad, lo que permite su adaptación a espacios tanto amplios como reducidos.

Se entrega en formato para montaje en casa, con fijaciones incluidas, lo que facilita su ensamblaje sin herramientas especiales.

Lo mejor de todo es que la estantería tipo escalera con estantes de ratán natural se comercializa a un precio de 70 euros, lo que la convierte en una opción accesible dentro del segmento de mobiliario de diseño.

Estantería tipo escalera.

Además, no todas las tiendas cuentan con este modelo en stock, por lo que es recomendable comprobar la disponibilidad antes de desplazarse.

Primark ofrece también un plazo de 28 días para devolución o cambio, siempre que el artículo se encuentre en perfectas condiciones y se presente el recibo de compra, lo que brinda seguridad y comodidad al consumidor.