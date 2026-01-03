Confirmado por Mercadona: la cadena valenciana anuncia el cierre de todas sus tiendas durante estos días de enero
Durante los próximos festivos de este mes de enero, algunas tiendas permanecerán abiertas, otras con horario reducido y otras cerradas.
Más información: Aterriza en Parfois el bolso más elegante y sofisticado de la temporada: disponible por solo 17,99 euros
Las claves
nuevo
Generado con IA
Mercadona cerrará todas sus tiendas el domingo 4 y el martes 6 de enero, Día de Reyes, en cumplimiento de su política de festivos.
Los días 2, 3 y 5 de enero, los supermercados abrirán en su horario habitual de 09:00 a 21:30 para facilitar las compras navideñas y de Reyes.
A partir del miércoles 7 de enero, Mercadona retomará su horario habitual en toda España, salvo domingos y días festivos.
Se recomienda consultar el buscador de tiendas en la web oficial de Mercadona para confirmar horarios específicos según la localidad.
Con la Navidad y Nochevieja ya atrás, los supermercados ya se centran ahora en la Noche de Reyes, una de las festividades más importantes para los consumidores, que buscan ingredientes, dulces y el tradicional roscón de Reyes.
En este contexto, Mercadona, una de las cadenas de supermercados más importantes del país, vuelve a situarse en el centro de interés de millones de consumidores que desean saber si su tienda más cercana abrirá o cerrará en estas fechas señaladas.
Su política habitual de horarios, apertura de lunes a sábado y cierre en domingos y festivos, hace que cada año muchos clientes busquen confirmación sobre posibles excepciones o ajustes.
Como viene siendo habitual, el viernes 2 de enero y el sábado 3 de enero, las tiendas abrirán en su horario habitual, de 09:00 a 21:30, ofreciendo así dos jornadas completas para adquirir productos navideños y típicos de Reyes.
Asimismo, el domingo 4 de enero todos los supermercados permanecerán cerrados, siguiendo la política de la cadena de descanso dominical. El lunes 5 de enero, víspera de Reyes, Mercadona abrirá de nuevo de 09:00 a 21:30, brindando la última oportunidad para compras de última hora antes de la festividad.
Por su parte, el martes 6 de enero, Día de Reyes, todos los supermercados permanecerán cerrados, permitiendo que los empleados puedan disfrutar de la celebración familiar y cumpliendo con la normativa de festivos nacionales.
A partir del miércoles 7 de enero, las tiendas retomarán su horario habitual de 09:00 a 21:30, que se mantendrá también el resto de la semana, a excepción de los domingos.
Consulta de cada tienda
No obstante, desde la cadena recuerdan que, aunque estos horarios son generales y aplicables a nivel nacional, es recomendable consultar el buscador de tiendas disponible en su web oficial.
Allí se puede verificar la información concreta de cada establecimiento, especialmente en zonas fronterizas entre comunidades o en municipios con normativas especiales.