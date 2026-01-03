Confirmado por Mercadona: la cadena valenciana anuncia el cierre de todas sus tiendas durante estos días de enero

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona cerrará todas sus tiendas el domingo 4 y el martes 6 de enero, Día de Reyes, en cumplimiento de su política de festivos. Los días 2, 3 y 5 de enero, los supermercados abrirán en su horario habitual de 09:00 a 21:30 para facilitar las compras navideñas y de Reyes. A partir del miércoles 7 de enero, Mercadona retomará su horario habitual en toda España, salvo domingos y días festivos. Se recomienda consultar el buscador de tiendas en la web oficial de Mercadona para confirmar horarios específicos según la localidad.

Con la Navidad y Nochevieja ya atrás, los supermercados ya se centran ahora en la Noche de Reyes, una de las festividades más importantes para los consumidores, que buscan ingredientes, dulces y el tradicional roscón de Reyes.

En este contexto, Mercadona, una de las cadenas de supermercados más importantes del país, vuelve a situarse en el centro de interés de millones de consumidores que desean saber si su tienda más cercana abrirá o cerrará en estas fechas señaladas.

Su política habitual de horarios, apertura de lunes a sábado y cierre en domingos y festivos, hace que cada año muchos clientes busquen confirmación sobre posibles excepciones o ajustes.

Captura de pantalla de la web de Mercadona.

Como viene siendo habitual, el viernes 2 de enero y el sábado 3 de enero, las tiendas abrirán en su horario habitual, de 09:00 a 21:30, ofreciendo así dos jornadas completas para adquirir productos navideños y típicos de Reyes.

Asimismo, el domingo 4 de enero todos los supermercados permanecerán cerrados, siguiendo la política de la cadena de descanso dominical. El lunes 5 de enero, víspera de Reyes, Mercadona abrirá de nuevo de 09:00 a 21:30, brindando la última oportunidad para compras de última hora antes de la festividad.

Por su parte, el martes 6 de enero, Día de Reyes, todos los supermercados permanecerán cerrados, permitiendo que los empleados puedan disfrutar de la celebración familiar y cumpliendo con la normativa de festivos nacionales.

A partir del miércoles 7 de enero, las tiendas retomarán su horario habitual de 09:00 a 21:30, que se mantendrá también el resto de la semana, a excepción de los domingos.

Consulta de cada tienda

No obstante, desde la cadena recuerdan que, aunque estos horarios son generales y aplicables a nivel nacional, es recomendable consultar el buscador de tiendas disponible en su web oficial.

Allí se puede verificar la información concreta de cada establecimiento, especialmente en zonas fronterizas entre comunidades o en municipios con normativas especiales.