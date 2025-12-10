Mercadona trae de vuelta el dulce estrella más esperado de estas fechas: incluye 12 unidades y cuesta 1,90 euros

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona recupera las bolitas de coco Hacendado, uno de sus dulces más emblemáticos para la temporada navideña. El producto regresa con una receta mejorada que promete mayor suavidad en el relleno de coco y una cobertura de chocolate más agradable. El paquete contiene 12 unidades y tiene un precio de 1,90 euros, una opción accesible para compartir en reuniones familiares o con amigos. La presentación del producto también se ha renovado, apostando por un diseño más moderno y práctico.

Con la proximidad de las celebraciones navideñas, Mercadona ha decidido devolver a sus estanterías uno de los dulces más emblemáticos de su gama: las bolitas de coco Hacendado.

Después de un periodo de ausencia, este producto regresa con novedades, prometiendo una versión revisada en sabor, textura y presentación.

El retorno, felizmente anticipado por muchos consumidores, llega con la firme intención de consolidar nuevamente este bombón entre los clásicos favoritos de temporada.

Bolitas de coco Hacendado.

El nuevo envase contiene 12 unidades, un formato algo más compacto que los lotes de bombones de lujo, lo que facilita su consumo en casa, en sobremesas familiares o en encuentros con amigos.

El precio por paquete es de 1,90 euros, lo que sitúa el coste por unidad en aproximadamente 0,16 euros. Este precio ajustado refuerza su atractivo dentro del surtido de dulces de Mercadona, especialmente en una época del año en la que muchos buscan opciones accesibles para regalar o compartir.

Además, las bolitas de coco Hacendado combinan un interior dulce y suave de coco con una cobertura exterior de chocolate.

El relleno, por su parte, está elaborado principalmente con coco rallado, azúcar, jarabe de glucosa, grasa vegetal, leche condensada y manteca de cacao. Asimismo, la cobertura de chocolate integra cacao, azúcares, manteca de cacao y materia grasa láctea.

Según la información que acompaña este relanzamiento, la receta se ha reajustado con el objetivo de mejorar tanto el sabor como la textura: el relleno de coco promete una consistencia más suave y homogénea, mientras que la cobertura de chocolate busca ofrecer un acabado más agradable en boca.

Además, la presentación se ha actualizado para adaptarse a una estética más limpia y moderna.

Este conjunto de mejoras, sabor, textura y diseño, aspira a renovar el interés por un producto que muchos recuerdan con nostalgia, especialmente en época navideña.

El formato de 12 unidades resulta especialmente práctico: no es excesivamente grande, lo que permite consumirlo sin desperdiciar, y es suficiente para compartir en compañía con amigos o familiares, acompañando un café o un postre.