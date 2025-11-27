Los bares como antídoto contra la despoblación: Mahou San Miguel, motor económico y social de la España rural

Las claves nuevo Generado con IA Mahou San Miguel generó en 2024 un impacto económico de 8.529 millones de euros en España, equivalente al 0,5% del PIB nacional, reforzando su papel como motor económico, especialmente en la hostelería rural. La compañía impulsó 183.575 empleos en 2024, de los cuales casi 6.000 y más de 330 millones de euros de riqueza se generaron específicamente en zonas rurales, combatiendo la despoblación. Programas como BarLab Rural y Emplea Rural fomentan la reapertura de bares y la formación de jóvenes y colectivos vulnerables en municipios pequeños, con una tasa de inserción laboral del 80%. El 94,5% de las compras de Mahou San Miguel se realizaron a proveedores españoles, fortaleciendo el tejido empresarial local y dinamizando sectores como agricultura, transporte y manufactura.

Mahou San Miguel se ha consolidado como uno de los grandes motores de desarrollo económico y social de nuestro país, con un impacto muy relevante en toda la geografía nacional y, en concreto, en la España rural, donde la hostelería es clave para la cohesión y la vida de los pueblos. A través de su actividad y de programas específicos como BarLab Rural y la iniciativa Emplea Rural, impulsada por la Fundación Mahou San Miguel, la compañía de bebidas activa la generación de riqueza, empleo y oportunidades en municipios pequeños y en riesgo de despoblación.​​

Estas propuestas remarcan el potencial de la empresa para cambiar las cosas, con una incidencia que se multiplica al sumar fuerzas con su fundación. Según el informe 'Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024', la compañía generó en España un impacto económico total de 8.529 millones de euros, equivalente al 0,5% del PIB nacional, lo que significa que por cada botellín de cerveza producido se genera aproximadamente un euro de riqueza para el país. Esta contribución refleja el peso de Mahou San Miguel en la economía española y su capacidad para dinamizar sectores como la hostelería, la industria manufacturera, la agricultura o el transporte.​

En términos de empleo, impulsó 183.575 puestos de trabajo directos, indirectos y relacionados con su actividad en 2024, un 2% más que el año anterior. De ellos, 3.729 empleos corresponden a plantilla propia, mientras que 179.846 se vinculan a su cadena de valor y red de clientes hosteleros, consolidando a Mahou San Miguel como uno de los grandes dinamizadores laborales del sector de bebidas y hostelería en España.​

De alguna manera, esto representa una filosofía que pretende trascender su propia actividad en términos económicos, como explica Miguel Ángel Miguel, director general de la Unidad de Negocio España en Mahou San Miguel: “Este impacto refleja nuestra visión de crecer haciendo crecer. No se trata solo de liderar el mercado cervecero, sino impulsar la generación de riqueza y empleo a lo largo de toda la cadena de valor. Todo ello es fruto de una estrategia basada en la proximidad, la colaboración con proveedores locales y el apoyo decidido a la hostelería, especialmente en entornos rurales”.

Compromiso con el tejido empresarial español

El impacto de Mahou San Miguel se apoya en una decidida apuesta por el proveedor local y nacional. El 94,5% de sus compras se realizaron a proveedores españoles en 2024, por un valor de 1.091 millones de euros, trabajando con más de 5.000 empresas y contribuyendo así a fortalecer el tejido empresarial en todo el territorio.​

“Este compromiso genera valor compartido”, señala el director general de la Unidad de Negocio España en Mahou San Miguel. “Al apostar por los proveedores españoles, muchos de ellos pymes en entornos rurales, impulsamos su estabilidad y crecimiento, dinamizando sectores como la agricultura, el transporte y la manufactura. Así fortalecemos el tejido empresarial local y contribuimos a las economías locales”.

Esta red de compras genera efectos positivos en múltiples sectores, desde la industria agroalimentaria hasta los servicios logísticos, creando un círculo virtuoso de inversión, empleo y desarrollo local. El sector hostelero es uno de los principales beneficiados, ya que 1.209 millones de euros del impacto en el PIB se vinculan directamente a este canal, poniendo de relieve el papel de Mahou San Miguel como socio estratégico de bares y restaurantes.​

Presencia en la España rural

Más allá de las grandes ciudades, Mahou San Miguel desempeña un papel esencial en la vertebración territorial y en la lucha contra la despoblación. La compañía está presente en el 71% de los municipios de menos de 5.000 habitantes y en el 62% de aquellos considerados en riesgo de despoblación, apoyando a la hostelería local a través de financiación, servicios, formación y acompañamiento.​

Es un contexto en el que “la hostelería es esencial para la vida social y económica”, como indica Miguel Ángel Miguel, que apunta a que esta presencia de la compañía responde al objetivo de contribuir a “revitalizar estos entornos, generando riqueza y empleo: en 2024, nuestra actividad en zonas rurales aportó más de 330 millones de euros y creó casi 6.000 empleos gracias a nuestro apoyo a la hostelería local”.

Este esfuerzo revela el papel del bar como motor económico, pero también como un espacio de convivencia, cultura y cohesión social en los pueblos: “Es mucho más que un negocio: es un centro de vida social, un dinamizador cultural y un generador de empleo. Donde hay un bar abierto, hay actividad económica, cohesión y oportunidades para jóvenes emprendedores”, apunta Miguel Ángel Miguel.

En este contexto nacen BarLab Rural y -desarrollada por la Fundación Mahou San Miguel- Emplea Rural, dos de las iniciativas más emblemáticas de la compañía que se desarrollan en este contexto. La primera, impulsada junto a la entidad social AlmaNatura, tiene como objetivo reabrir bares cerrados en municipios de menos de 5.000 habitantes de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Se trata de “multiplicar el impacto” y “extender el programa a más provincias y formar a emprendedores con herramientas para gestionar negocios sostenibles”.

BarLab Rural conecta a propietarios de bares rurales cerrados o en desuso, tanto de titularidad pública como privada, con personas de entre 20 y 65 años interesadas en emprender y gestionar estos negocios. El programa es gratuito y ofrece formación en hostelería rural, sostenibilidad, gestión y digitalización, además de mentoría individual y grupal, un plan de acción personalizado y acceso a una red de apoyo para asegurar que los nuevos proyectos sean viables y sostenibles en el tiempo.​

Emplea Rural y talento en el territorio

Mahou San Miguel impulsa la empleabilidad y la capacitación profesional en la España rural a través del programa Emplea Rural, desarrollado por la Fundación Mahou San Miguel. Esta iniciativa ofrece formación técnica en hostelería y turismo a jóvenes y colectivos vulnerables en municipios rurales, facilitando su incorporación al mercado laboral local.​

"Emplea Rural es una oportunidad para fortalecer sectores como la Hostelería y el Turismo en zonas donde son esenciales y al mismo tiempo apoyar a las personas que buscan una formación que les abra nuevas oportunidades", según la directora de la Fundación Mahou San Miguel, Virginia Luca de Tena.

La iniciativa ya ha alcanzado a 135 personas de localidades como Lerma, Daimiel, Valencia de Don Juan o Brihuega, con una tasa de inserción laboral que alcanza el 80%, lo que evidencia el impacto real de Emplea Rural en la creación de oportunidades y en el arraigo del talento en el territorio. De este modo, la Fundación no solo respalda la continuidad de los bares, sino que contribuye a que haya profesionales formados y motivados para sostener el futuro de la hostelería rural.​

Un modelo de valor compartido

El enfoque de Mahou San Miguel se basa en un modelo de creación de valor compartido en el que la compañía crece a la vez que impulsa el desarrollo de las comunidades donde opera. Con 12 centros de elaboración de cerveza, cuatro manantiales de agua y presencia en más de 70 mercados, su huella industrial e internacional se combina con una fuerte conexión local y una vocación de apoyo a la hostelería como eje de la vida social.​

Iniciativas como BarLab Rural y Emplea Rural muestran cómo la empresa integra la sostenibilidad económica, social y territorial en su estrategia, reforzando el papel del bar como corazón de los pueblos y generando riqueza y empleo en todo el país, especialmente en aquellas zonas donde más se necesita. De esta forma, Mahou San Miguel se consolida como un actor clave en la respuesta a retos como la despoblación, la falta de oportunidades para los jóvenes y la necesidad de modelos de negocio hosteleros más profesionalizados y resilientes en la España rural.