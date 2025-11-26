Llega a Aldi la colección más elegante y esperada: chaquetas, botas e incluso calentadores de manos desde 9,99 euros

La nueva colección de invierno estará disponible a partir de este sábado, 29 de noviembre, en las tiendas físicas de la superficie alemana.

Con un pie ya casi en el invierno, somos muchas las amantes de la moda que aguardamos con ilusión cada nueva colección capaz de combinar estilo, funcionalidad y buen precio, y precisamente, la última propuesta de Aldi no decepciona.

Desde el sábado 29 de noviembre de 2025, sus supermercados en España ponen a la venta prendas y accesorios de abrigo, con precios que arrancan desde los 9,99 euros. Entre los artículos destacados se encuentran chaquetas, botines, pijamas e incluso un calentador de manos, todo pensado para acompañarnos en los días más fríos.

Precisamente, adentrados ya en las novedades de invierno, otro de los artículos que no podemos dejar pasar son las zapatillas de estar por casa.

De hecho, desde EL ESPAÑOL traemos una de las zapatillas más estilosas, cómodas y baratas. En concreto, estamos hablando de Macarena Shoes, una firma española que actualmente ofrece descuentos de hasta el 40% en algunos de sus modelos.

Conocidas por su confección textil suave, suela flexible y diseño artesanal, se han convertido en un complemento habitual en los hogares que buscan comodidad sin renunciar al estilo.

Combinar este calzado con prendas como la chaqueta que vende Aldi resulta ideal para estar abrigado tanto en la calle como en casa.

Perteneciente a la línea Crane, se trata de una prenda impermeable gracias a un tratamiento Bionic-Finish Eco. La prenda está disponible en tallas S a XL y se comercializa a un precio de 29,99 euros, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes desean un abrigo funcional y moderno.

Para completar el look invernal, Aldi ofrece botines de la línea UP2FASHION, ideales para el día a día. Cuentan con forro interior suave y cremallera lateral para facilitar su colocación.

Los botines están disponibles en tallas 37 a 41 y tienen un precio de 19,99 euros, combinando estilo y comodidad sin sacrificar el bolsillo.

Otro de los artículos que no podemos dejar pasar es el pijama de la colección, también de UP2FASHION, que está confeccionado en 100 % algodón y cuenta con cintura elástica con cordón, ofreciendo máxima comodidad para las noches frías.

Está a la venta en colores como burdeos, antracita o rosa/azul, a un precio de 9,99 euros por unidad. Es una opción ideal para quienes buscan ropa de hogar cálida, práctica y económica.

Por último, el calentador de manos recargable de la línea Ambiano es un accesorio funcional y divertido. Funciona con dos baterías de 2.000 mAh, calienta en apenas 3 segundos y ofrece hasta 3 horas de autonomía, con tres niveles de temperatura.

Disponible en varios diseños, desde negro metálico hasta estampados como aguacate o mariquita, su precio es de 9,99 euros, convirtiéndolo en un gadget útil para cualquier bolso o bolsillo.

Esta colección destaca por su excelente relación calidad-precio y su versatilidad. Las prendas y accesorios abarcan desde abrigo exterior hasta ropa de hogar y complementos funcionales, con tallas accesibles que facilitan que muchas personas encuentren su opción ideal.

Además, la chaqueta de esquí y los botines incorporan detalles pensados para mantener el calor y la impermeabilidad, fundamentales para el invierno.