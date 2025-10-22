Mercadona, sobre la escasez de uno de sus alimentos con más proteínas, 24 gramos por cada 100: "Han sufrido un incendio"

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona enfrenta escasez de seitán, un alimento vegetariano rico en proteínas, debido a un incendio en las instalaciones de su proveedor. La compañía ha comunicado el problema a los consumidores a través de redes sociales, asegurando que no se trata de una decisión comercial. Mercadona trabaja para restablecer el suministro del seitán y ofrece alternativas como el tofu y el empanado vegetal mientras tanto.

Durante las últimas semanas, varios clientes de Mercadona han notado la ausencia de uno de los alimentos más consumidos en la cultura vegetariana.

Concretamente hablamos del seitán, un producto vegetal que se había consolidado como una de las principales fuentes de proteína dentro de su oferta de alimentación saludable.

Este alimento, muy popular entre quienes siguen dietas vegetarianas y veganas, destaca por su alto contenido proteico, alrededor de 24,1 gramos de proteína por cada 100 gramos, lo que lo convierte en una alternativa habitual a las carnes tradicionales.

Ante las preguntas de los consumidores en redes sociales, Mercadona ha ofrecido una respuesta transparente y tranquilizadora, explicando que la falta del producto se debe a un incidente en las instalaciones de su proveedor, y no a una decisión comercial ni a un cambio en la estrategia de surtido.

La aclaración se ha producido a través de la cuenta oficial de la compañía en la red social X (antes Twitter), en respuesta a un usuario que manifestaba su preocupación por la desaparición del seitán en algunos supermercados, especialmente en la zona de A Coruña.

En su mensaje, Mercadona explica: "Hola. Informarte que actualmente no tenemos este producto debido a que el proveedor ha tenido un incendio en sus instalaciones".

Esta comunicación, que rápidamente ha sido compartida por otros usuarios, confirma que el problema es temporal y está directamente relacionado con un incidente externo a la compañía.

Hola 👋

Informarte que actualmente no tenemos este producto debido a que el proveedor ha tenido un incendio en sus instalaciones.

Estamos trabajando en restablecer el servicio lo antes posible.

Mientras, tenemos productos como el tofu o el empanado vegetal.

Saludos 💚. — Mercadona (@Mercadona) October 20, 2025

De acuerdo con la información facilitada, el incendio en las instalaciones del proveedor ha interrumpido la producción del seitán, obligando a detener temporalmente su distribución hasta que se puedan restablecer las condiciones necesarias para retomar la fabricación con normalidad.

Lejos de generar confusión o malestar, la respuesta de Mercadona ha sido valorada por muchos usuarios como un ejemplo de comunicación clara y directa, una práctica que la empresa ha consolidado en los últimos años a través de sus canales digitales.

No obstante, y pese a la interrupción temporal, la compañía ha transmitido un mensaje de tranquilidad y confianza, subrayando que se trata de una situación puntual y que su prioridad es garantizar el pronto retorno del producto a los estantes.

De hecho, la compañía ha reiterado que trabaja "para restablecer el servicio lo antes posible" y ha recordado que mantiene disponibles otras opciones de proteínas vegetales, como el tofu o el empanado vegetal, que también forman parte de su surtido habitual.

Este revuelo que se ha formado en torno a la escasez de este alimento no es para menos, dado que el seitán ha ganado gran popularidad en los últimos años como una opción versátil y rica en proteínas, ideal para quienes buscan reducir el consumo de carne sin renunciar a una dieta equilibrada.

Su textura y su capacidad para absorber sabores lo han convertido en un ingrediente esencial en muchas recetas vegetales. Por ello, su ausencia no ha pasado desapercibida entre los consumidores habituales de Mercadona, que valoran especialmente su buena relación calidad-precio.