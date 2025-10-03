Así es niba, la primera neoenergética 100% digital que se anticipa a las necesidades de los usuarios

Esta compañía pionera llega al mercado nacional para transformar la manera en que los usuarios se relacionan con la energía.

El sector energético se encuentra en una fase de profunda transformación, impulsada por la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible, eficiente y digitalizado. Las necesidades y demandas de los usuarios se han vuelto cada vez más complejas y exigentes y los consumidores priorizan hoy, más que nunca, opciones energéticas más personalizadas y transparentes.

Ante los nuevos retos del mercado energético español y para dar respuesta a las necesidades existentes en el sector, niba se presenta como la primera neoenergética del mercado español, que llega de la mano del liderazgo del Grupo Iberdrola, consolidando su visión de innovación y transformación digital en el sector energético.

Esta compañía pionera, basada en la agilidad, la inteligencia artificial y una atención al cliente centrada en la hiperpersonalización, está revolucionando la manera en la que los usuarios se relacionan con la energía.

La neoenergética 100% digital

Con niba, la gestión de la energía es completamente digital y accesible desde cualquier dispositivo y lugar. Integra los datos, la inteligencia artificial y la tecnología más avanzada en todos y cada uno de los procesos para ayudar al usuario a tener toda la información que necesite a la hora de tomar decisiones.

A través de la app, los usuarios pueden contratar, configurar su tarifa, monitorizar su consumo, resolver consultas, recibir recomendaciones de ahorro y personalizar sus planes energéticos, todo ello sin papeleos, sin esperas ni limitaciones de horarios porque no hay que desplazarse a ninguna oficina física.

Servicio de atención premium

¿Cómo se puede transformar la relación que tiene el consumidor con su energía? El servicio de atención al cliente de niba es un pilar clave en su propuesta. Este equipo está compuesto por profesionales con altas competencias tecnológicas y digitales que gestionan cada caso desde su plataforma, ofreciendo una atención personalizada y directa.

Gracias a esto ofrece una experiencia digital interactiva, centrada en la utilidad para el usuario, con el fin de optimizar el consumo y simplificar la gestión de la energía.

Además, niba amplía su oferta de soluciones al cliente para responder de manera más rápida y eficaz a las nuevas formas de consumir, con la capacidad de anticiparse a las necesidades de futuro que puedan tener los usuarios y ofrecerles lo que necesitan, antes de que lo soliciten.

Otra de las propuestas de valor de niba es su modelo freemium, un paquete de funcionalidades que ofrece de forma exclusiva y sin coste a los usuarios que se hayan registrado en la app, y que les va a permitir ver su valor antes de convertirse en clientes de la compañía. La aplicación ya puede descargarse en iOS y Android.

niba es la neoenergética que actualmente está transformando las reglas del juego en el sector. La nueva start-up ofrece planes luz y suministro de energía 100% verde, con un modelo operativo revolucionario basado en la agilidad, la tecnología y la atención personalizada.

Su objetivo es continuar ampliando su propuesta comercial con nuevos productos y servicios de valor añadido con el fin de consolidarse como una energética operativa, 100% digital, sostenible y escalable.